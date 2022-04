Lufthansa Group: Star Alliance Biometric ora anche ad Hamburg Airport

Dopo una fase introduttiva di successo, lo Star Alliance biometric face field recognition system è ora ufficialmente lanciato ad Hamburg Airport. Con il nuovo servizio, i passeggeri partecipanti di Austrian, SWISS e Lufthansa potranno passare i controlli di sicurezza e salire a bordo in modo contactless e rapido. In futuro basterà un solo sguardo, senza carta d’imbarco o smartphone.

I partecipanti interessati del loyalty programme Miles & More devono registrarsi per Star Alliance Biometrics almeno 24 ore prima del loro prossimo volo Austrian, Lufthansa o SWISS. A tal fine, hanno bisogno del passaporto valido e dell’ultima versione dell’app Lufthansa o dell’app Miles & More. Non appena si sono registrati, possono passare senza contatto attraverso il central security checkpoint e i boarding gates A17 e C16 dell’aeroporto di Amburgo. Gli ingressi al gate e alle fast lanes del central security checkpoint sono chiaramente segnalati. Il loro volto viene catturato automaticamente dalla fotocamera installata lì e confrontato con l’immagine memorizzata. I viaggiatori possono tenere le loro mascherine naso-bocca, che attualmente devono indossare nel terminal per la protezione della salute. Se c’è una corrispondenza positiva, gli ingressi si aprono automaticamente.

La piattaforma Star Alliance Biometrics, su cui si basa la tecnologia, è stata già lanciata con successo nel novembre 2020 negli hub di Francoforte, Monaco e Vienna con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio senza interruzioni. L’aeroporto di Amburgo è quindi il quarto aeroporto partecipante. Una volta registrati, i passeggeri possono utilizzare l’accesso biometrico in tutti gli aeroporti partecipanti.

La soluzione di identificazione utilizzata in Star Alliance Biometrics è basata sulla tecnologia di riconoscimento facciale NEC I: Delight di NEC Corporation ed è disponibile per i partecipanti Miles & More che hanno acconsentito all’utilizzo dei propri dati biometrici durante il processo di viaggio.

I dati personali, come foto e altri identificatori, sono crittografati e archiviati in modo sicuro all’interno della piattaforma. Il sistema è stato sviluppato sin dall’inizio in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili e basato sulla più recente tecnologia di riconoscimento facciale. La conservazione dei dati personali è ridotta al minimo necessario. Ad esempio, non vengono memorizzati i nomi dei clienti.

“Siamo lieti che Lufthansa, Austrian e SWISS offrano ora anche il riconoscimento facciale Star Alliance all’aeroporto di Amburgo”, afferma Mirjam Fröhlich, Head of Passenger and Baggage Management at Hamburg Airport. “Questo è un vantaggio in più per i passeggeri partecipanti che entrano ai controlli di sicurezza e ai gate selezionati. La nuova tecnologia offre un ulteriore risparmio di tempo e rende ancora più agevole il processo di controllo nei punti centrali dell’aeroporto, proprio quello che vogliono i nostri passeggeri”.

Falk Durm, Head of Ground & Airport Experience Lufthansa Group, sottolinea: “In Lufthansa Group, le offerte biometriche forniranno sempre più processi contactless semplificati e più efficienti negli aeroporti, migliorando così notevolmente l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri. Sono lieto che ora possiamo offrire ai nostri ospiti Star Alliance Biometrics ad Amburgo, dopo il successo iniziato a Francoforte, Monaco e Vienna”.

Christian Draeger, Star Alliance VP Customer Experience, ha aggiunto: “Siamo lieti di espandere la nostra state-of-the-art Star Alliance Biometrics all’aeroporto di Amburgo. Diamo il benvenuto a più passeggeri nel futuro del viaggio aereo, ispirato da esperienze contactless e senza interruzioni. Siamo impegnati nella causa e stiamo progressivamente ampliando la nostra impronta biometrica. Ci auguriamo che più compagnie aeree associate e aeroporti partner adottino la tecnologia nei tempi a venire”.

(Ufficio Stampa Lufthansa)