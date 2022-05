Delta Air Lines: riparte domani da Roma il volo stagionale per Boston

Partirà domani il volo stagionale non-stop DL113 di Delta Air Lines da Roma per Boston. Il collegamento, operato con un aeromobile A330-300, sarà inizialmente servito cinque volte alla settimana, per poi diventare giornaliero in giugno.

Con il volo per Boston e i collegamenti per New York e Atlanta, durante i mesi di punta estivi Delta arriverà ad offrire fino a cinque servizi giornalieri dalla capitale verso gli Stati Uniti. Gli hub Delta di Atlanta Boston e New York offrono numerose coincidenze verso tutti gli USA ed oltre.

Tutti i passeggeri Delta in partenza dalla capitale potranno provare “Delta Premium Select”, la nuova cabina premium economy del vettore che offre sedili più ampi con maggiore spazio per le gambe e reclinabilità, oltre a poggiatesta e poggiapiedi regolabili e schermi di intrattenimento più grandi.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)