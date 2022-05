Singapore Airlines riprende i voli diretti da Roma a Singapore

Singapore Airlines (SIA) ha annunciato che il 3 giugno 2022 riprenderà a volare direttamente da Roma Fiumicino a Singapore, dopo aver operato via Copenaghen da luglio 2021.

La compagnia aerea opererà 3 voli diretti a settimana e offrirà ai viaggiatori italiani il piacere dell’esperienza di volo sull’aeromobile wide-body Airbus A350-900 di Singapore Airlines, con le sue 3 classi di viaggio, l’intrattenimento di ultima generazione e il servizio di bordo riconosciuto in tutto il mondo.

La ripresa dei voli diretti da Roma avviene grazie alla riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni di viaggio.

Dale Woodhouse, General Manager di Singapore Airlines per l’Italia, ha dichiarato: “La ripresa dei voli diretti da Roma significa che siamo vicini al raggiungimento del nostro obiettivo di tornare il prima possibile alle frequenze pre-COVID-19. Siamo orgogliosi di contribuire alla ripresa del trasporto aereo globale e ci auguriamo di poter soddisfare la domanda di viaggi leisure e corporate da Roma a Singapore e anche oltre, verso il sud-est asiatico, l’Asia settentrionale e il Pacifico”.

“Oggi celebriamo un importante traguardo sulla strada del ritorno alla normalità”, ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Singapore Airlines è la prima compagnia aerea a ripristinare collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e l’Asia Orientale dall’insorgere della pandemia. Questo risultato è frutto di un’importante collaborazione tra Aeroporti di Roma e Singapore Airlines che ci ha visto uniti nel garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza anche durante i mesi di emergenza sanitaria, mesi in cui, benché con scali intermedi, sono stati mantenuti i collegamenti a beneficio della mobilità di persone e merci. Nel festeggiare oggi anche i 51 anni di Singapore Airlines a Roma desideriamo quindi guardare con fiducia ad un prossimo futuro che veda sempre più consolidare la presenza del vettore ed accrescere i collegamenti per Singapore”.

I voli da Roma Fiumicino, operati dall’Airbus A350-900 con una capacità di 253 posti – 42 in Business, 24 in Premium e 187 in Economy Class – partiranno ogni martedì, venerdì e domenica.

Di seguito la programmazione completa dei voli a partire dal 3 giugno 2022:

SQ365, dal 3 giugno 2022 – martedì, venerdì e domenica – FCO 12:00 SIN 06:00+1

SQ366, dal 3 giugno 2022 – martedì, venerdì e domenica – SIN 01:30 FCO 08:05

