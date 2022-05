Embraer ed Eve valutano le autonomous flight technologies in voli reali su Rio de Janeiro

Embraer ha concluso una serie di voli sperimentali a Rio de Janeiro, Brasile, incentrati sulla valutazione di nuove autonomous system technologies in real flight conditions. L’obiettivo è consentire safe autonomous operation in complex urban environments.

La raccolta di dati e la valutazione in tempo reale di queste tecnologie negli scenari urbani ha utilizzato regolari elicotteri pilotati, nell’ambito dell’Embraer Autonomous Systems project (“Project EASy”), che utilizza un processo di test agile per lo sviluppo di soluzioni best-in-class che consentiranno la autonomous aviation del futuro.

Embraer ha lavorato con Eve UAM, una società Embraer dedicata all’accelerazione dell’Urban Air Mobility (“UAM”) ecosystem, e in collaborazione diretta con i partner Daedalean, Iris Automation e Near Earth Autonomy per sette giorni interi. Durante questo periodo le compagnie hanno esplorato nominal and edge-case scenarios for take-off, climb, cruise, approach and landing flight phases. Gli elicotteri di Helisul Aviação, un partner di Eve per lo sviluppo dell’UAM in Brasile, erano sempre controllati da piloti professionisti, mentre i sistemi acquisivano dati ed eseguivano calcoli in tempo reale.

“Questo progetto ci ha permesso di valutare le tecnologie in tempo reale e anche di raccogliere molti dati che verranno successivamente utilizzati nelle simulazioni”, ha affermato Julio Bolzani, Head of Autonomous Systems, Embraer. “È importante notare che non stiamo andando direttamente verso operazioni completamente autonome. Quando Eve inizierà le operazioni, i piloti saranno a bordo e beneficeranno anche dell’applicazione di queste tecnologie attraverso una vehicle operation più sicura e semplificata, fino a raggiungere un fully certified autonomous flight system for Urban Air Mobility”.

Questo processo sperimentale è anche collegato al Concept of Operations (CONOPS) coordinato da Eve dal 2021, in collaborazione con partner strategici ed enti governativi, per convertire queste conoscenze acquisite in dati di lavoro e framework di analisi per guidare tutti gli aspetti operativi del futuro dell’Urban Air Mobility.

“Tutte le informazioni e i dati raccolti in questo progetto, così come le soluzioni tecniche in fase di sviluppo, apriranno la strada al fully autonomous flight of eVTOLs nel futuro”, afferma Andre Stein, co-CEO of Eve. “Siamo entusiasti di tutti gli aspetti operativi esercitati, dei dati acquisiti in questo progetto e del suo collegamento diretto al nostro CONOPS. Questi sono passi concreti per introdurre in sicurezza future autonomous operations e accelerare l’accessibilità economica e la crescita dell’UAM market”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)