JAC espande la flotta regionale in modo sostenibile

ATR e la compagnia aerea giapponese Japan Air Commuter (JAC) hanno annunciato oggi la consegna del 9° ATR 42-600 della compagnia alla sua flotta di 11 aeromobili ATR. L’ultimo 42-600 intraprenderà la prima tappa del suo ferry flight da Tolosa al Giappone con un blend che include Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Nei paesi impegnati a ridurre le emissioni di anidride carbonica e preservare la biodiversità come il Giappone, gli aerei ATR hanno dimostrato di avere successo: collegano comunità e imprese in tutto l’arcipelago giapponese nel modo più responsabile.

Questo nuovo ATR 42-600 sfoggia una livrea specifica che rappresenta le foglie di Kaikouzu, l’albero della prefettura di Kagoshima. Queste foglie sono il simbolo della conservazione della natura in questo paese. Rappresenta l’impegno di JAC a collegare le aree che convivono con la natura, operando con le emissioni di CO2 più basse e gli aeromobili più efficienti in termini di consumi di carburante. La compagnia aerea giapponese vola su Yakushima, Amami Oshima, Tokunoshima, Okinawa, che sono tutti World Natural Heritage Sites, così come molte altre aree ricche e diversificate di fauna selvatica”, afferma ATR.

Stefano Bortoli, Chief Executive Officer of ATR, ha commentato: “Siamo orgogliosi di vedere che gli aerei ATR continuano a supportare il nostro cliente giapponese di lunga data JAC nella sua missione di connettere comunità e luoghi remoti, oltre a promuovere l’economia locale. Grazie all’impareggiabile versatilità dei nostri velivoli e alle loro performance responsabili, gli aerei ATR sono la scelta perfetta per questo Paese”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)