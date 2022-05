GIG Aviation potenzia i servizi cargo regionali in Nigeria con due ATR 72 Freighter

ATR annuncia oggi un accordo per l’acquisizione di due ATR 72-500 Freighter dal suo asset management portfolio a GIG Aviation, una sussidiaria di GIG Group. Gli ATR 72-500 avvieranno il percorso di GIG Aviation come compagnia aerea cargo. I freighter ATR aiuteranno GIG Logistics a espandere la sua rete in Africa per soddisfare la rapida crescita dell’e-commerce nel paese e rafforzare i collegamenti tra le comunità delle diverse regioni e sottoregioni.

“Con la sua economia e versatilità superiori, bruciando il 40% in meno di carburante ed emettendo il 40% in meno di CO2 rispetto a un jet regionale di dimensioni simili, l’ATR è la soluzione perfetta per un’espansione economica e sostenibile”, afferma ATR.

Adetoro Fowoshere, Chief Executive Officer of GIG Aviation, ha dichiarato: “L’acquisizione di due ATR 72-500 Freighter dimostra il nostro impegno a fornire elevati standard per delivery services alle comunità dell’Africa e della Nigeria. Ci stiamo espandendo rapidamente attraverso filiali locali, in particolare in Nigeria, e l’entrata in servizio di questi aeromobili sarà significativa per consentirci di espandere le operazioni con efficienza, economia e affidabilità, fattori chiave per una compagnia aerea. Con i nostri velivoli ATR, continueremo a soddisfare le esigenze cargo delle comunità con una maggiore capacità”.

Tarek Ben Omrane, Head of Business Development di ATR, ha dichiarato: “Siamo lieti che GIG Aviation abbia scelto ATR per espandere la sua rete e utilizzare le sue performance senza rivali per supportare la connettività e la crescita dell’e-commerce in Nigeria. Riteniamo che gli aeromobili ATR siano la soluzione perfetta per tali esigenze e siamo felici che i clienti di GIG Aviation beneficeranno di servizi veloci ed efficienti forniti da GIG Aviation attraverso l’uso dei nostri aeromobili”.

ATR ha una vasta esperienza nel regional freighter market. Attualmente sono operativi circa 140 converted ATR freighter aircraft, che rappresentano un terzo della flotta cargo regionale globale. ATR esprime ottimismo sul mercato cargo, in forte crescita, e prevede una domanda di 460 freighters in 20 anni nella categoria fino a nove tonnellate.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)