ENAC: domani, 13 maggio, Papa Francesco incontra il settore del trasporto aereo

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), insieme alla Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto, ha organizzato per domani, 13 maggio, l’Udienza privata con Papa Francesco a cui parteciperà tutto il settore del trasporto aereo.

È prevista la presenza di oltre 3.000 persone, in rappresentanza delle compagnie aeree, dei gestori aeroportuali, dell’industria, dell’aeronautica militare, oltre che degli Organismi internazionali del settore (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL, Commissione europea), della politica e delle Istituzioni nazionali, nonché dei soggetti pubblici/privati e delle associazioni del settore.

“Un privilegio unico che invita la comunità dell’aviazione civile a riflettere. La nostra missione è anche contribuire a unire culture diverse, civili e religiose, per costruire la pace, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza del trasporto, la centralità del passeggero, il rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo. E di questo incontro siamo grati al Santo Padre”, afferma il presidente dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma.



Nell’occasione verrà anche ufficializzata l’istituzione dell’8 ottobre quale giornata “Per non dimenticare”, in memoria di tutte le vittime degli incidenti del trasporto aereo, nella ricorrenza della tragedia del 2001 all’aeroporto di Linate in cui persero la vita 118 persone.

(Ufficio Stampa ENAC)