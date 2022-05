SkyTeam apre una nuova Lounge in Santiago de Chile

L’ultima lounge firmata SkyTeam ha aperto le sue porte ai clienti a Santiago International Airport, la prima dell’alleanza in Sud America. La struttura di 757 m2 è disponibile per gli International Elite Plus, First and Business Class customers e offre tocchi speciali, cucina locale e viste spettacolari sulle Ande.

“Con il ritorno dei viaggi internazionali, siamo entusiasti di migliorare l’esperienza del cliente aggiungendo un’altra lounge alla nostra rete globale”, ha affermato Kristin Colvile, CEO di SkyTeam. “Abbiamo combinato il calore dell’ospitalità cilena con elementi della deliziosa cucina del paese, per offrire uno spazio accogliente per i clienti prima di volare”.

La Santiago lounge di SkyTeam si trova al primo piano del Terminal 2 dell’aeroporto, Pier E, e presenta elementi di design che rendono omaggio al patrimonio culturale del paese, con comode sedute dal design personalizzato dotate di punti di ricarica, docce, connessione Wi-Fi gratuita e altri servizi progettati per aiutare i clienti a rilassarsi e ricaricarsi.

“I clienti che cercano il gusto autentico del Cile possono ricevere empanadas preparate al momento o servirsi da un’ampia selezione di buffet con opzioni internazionali disponibili tutto il giorno per colazione, pranzo e cena.

La lounge Santiago di SkyTeam è aperta da tre ore prima del primo volo fino alla partenza dell’ultimo volo SkyTeam della giornata. Santiago International Airport è servito da cinque compagnie aeree membri, tra cui Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air France, Delta Air Lines e KLM.

Entro la fine dell’anno SkyTeam riaprirà la sua lounge di Sydney con un look nuovo di zecca, dopo la ristrutturazione e i miglioramenti attualmente in corso”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa Skyteam)