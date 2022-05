easyJet vince il premio “Migliori Iniziative dell’anno nell’ambito della Sostenibilità e Inclusione” in occasione degli Italian Mission Awards 2022

Nella serata di ieri, 16 maggio, tutto il mondo del business travel italiano ha partecipato alla Serata di Gala del premio Italian Mission Awards 2022, durante la quale sono stati svelati i vincitori delle 26 categorie in gara.

Tra queste, il premio per le “Migliori Iniziative dell’anno nell’ambito della Sostenibilità e Inclusione” è stato assegnato a easyJet Airline Company Limited.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha così commentato: “In easyJet crediamo che l’impegno per far fronte al cambiamento climatico e in favore di una maggiore inclusività richiedano uno sforzo comune, che coinvolga tutti gli operatori nel settore del trasporto aereo, ed è per questo che siamo in prima linea su entrambi i fronti con delle iniziative che facciano concretamente la differenza per il nostro pianeta, le nostre persone e i nostri clienti. Siamo l’unica grande compagnia aerea europea a compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte da tutti i nostri voli senza costi aggiuntivi per i clienti e siamo attivamente impegnati affinché, in un futuro non troppo lontano, si possa volare con aerei alimentati a idrogeno, elettrici o ibridi. Con l’adesione alla campagna delle Nazioni Unite Race to Zero, così come con le nostre collaborazioni con partner di eccellenza come GKN Aerospace, Airbus, Rolls-Royce, Cranfield Aerospace Solutions e Wright Electric, stiamo investendo nello sviluppo tecnologico che ci consentirà di volare a zero emissioni entro la fine del decennio 2030. Allo stesso tempo, consapevoli che la sostenibilità non si limita soltanto alla sua componente ambientale, portiamo avanti iniziative di successo come la Amy Johnson Flying, con cui da anni coinvolgiamo ragazze e ragazzi di tantissime scuole con lo scopo di abbattere gli stereotipi di genere e avvicinare più persone possibili al mestiere straordinario del pilota. Siamo molto soddisfatti del riconoscimento ricevuto nell’ambito degli Italian Mission Awards, un premio che rappresenta per noi una spinta ulteriore a continuare nell’impegno per limitare il nostro impatto ambientale e combattere gli stereotipi di genere legati al mondo dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa easyJet)