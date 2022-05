ITA Airways sigla un accordo con SEA

ITA Airways ha firmato un accordo commerciale con la società SEA per l’utilizzo dei parcheggi presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate.

L’accordo ha come obiettivo principale quello di assicurare benefici esclusivi per le attività di parking a favore dei clienti di ITA Airways in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate con l’individuazione delle seguenti agevolazioni tariffarie che saranno valide fino al 30 luglio 2022:

– Aeroporto di Malpensa: sconto del 18% sulla tariffa web più bassa disponibile con sosta minima di 5 giorni e acquisto anticipato di almeno 5 giorni.

– Aeroporto di Linate: sconto del 12% sulla tariffa web più bassa disponibile con sosta minima di 2 giorni e acquisto anticipato di 2 giorni.

La clientela di ITA Airways riceverà un codice per ricevere le agevolazioni tariffare di ViaMilano Parking, durante l’acquisto online del biglietto del proprio volo dagli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Tale codice dovrà poi essere inserito sul sito milanairports-shop.com durante la prenotazione del parcheggio.

Per il parcheggio presso l’aeroporto di Milano Linate i clienti potranno anche avere il 15% di sconto per le soste al parcheggio coperto P1 Top Class, presentando la carta d’imbarco ITA Airways al momento del pagamento in aeroporto.

ViaMilano Parking è il sistema di parcheggi ufficiali degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio: gli unici dentro l’aeroporto che permettono alla clientela di risparmiare tempo, per volare subito con i voli di ITA Airways.

ITA Airways opera da Milano Linate e Milano Malpensa 24 destinazioni che arriveranno a 33 nel mese di agosto. Da Milano Malpensa è operativo il volo intercontinentale verso New York JFK. Da Linate sono operative 12 destinazioni nazionali (che arriveranno a 14 ad agosto) e 11 internazionali (che arriveranno a 18 ad agosto)

Tale accordo rientra nella strategia commerciale di ITA Airways che pone al centro del proprio business il cliente, creando delle offerte sempre più ricche e personalizzate in base alle esigenze del passeggero.

(Ufficio Stampa ITA Airways)