Austrian Airlines raggiunge di nuovo Los Angeles da Vienna

Con la ripresa dei voli per Los Angeles, Austrian Airlines offre un’ulteriore destinazione in Nord America. Inizialmente, la compagnia austriaca offrirà cinque voli settimanali per Los Angeles. A partire da luglio, sei collegamenti settimanali con il più grande aereo di Austrian Airlines, il Boeing 777, collegheranno Vienna con la Città degli Angeli.

Il volo inaugurale, con numero di volo OS 081, è decollato oggi dal Vienna International Airport.

Austrian Airlines volerà a Los Angeles durante il summer time table, fino a metà ottobre. Il tempo di volo da Vienna a Los Angeles, che dista 9.900 km, è di 12:30 ore. Di recente, nell’estate 2019, il vettore ha operato voli per la città più grande della California.

“Con Chicago, Washington e due aeroporti a New York, siamo già molto ben rappresentati nell’est degli Stati Uniti. Siamo molto felici di offrire nuovamente voli diretti per la costa occidentale con la nostra rotta per Los Angeles”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “La metropoli di Los Angeles, un milione di abitanti, è una destinazione turistica popolare per molti e hub per i collegamenti con i nostri partner. Con la nostra nuova destinazione, ci aspettiamo una quantità equilibrata di passeggeri locali e di trasferimento, che si collegheranno a Vienna”.

Julian Jäger, Joint CEO and COO of Vienna Airport, aggiunge: “Direttamente da Vienna alla famosa metropoli di Hollywood: Los Angeles è una città fantastica e il punto di partenza perfetto per viaggiare sulla costa occidentale degli Stati Uniti. I voli per gli Stati Uniti sono generalmente molto popolari e sono lieto che dopo due anni di pandemia, l’orario dei voli sia stato nuovamente ampliato per includere cinque frequenze settimanali per Los Angeles, oltre a New York, Newark, Chicago e Washington”.

Vienna – Los Angeles OS 081: Lun, Mar, Mer, Gio, Ve, Sa – Partenza 09:55 – Arrivo 13:25.

Los Angeles – Vienna OS 082: Lu, Mar, Mer, Gio, Ve, Sa – Partenza 15:15 – Arrivo 11:50 (il giorno successivo).

Sesto collegamento aggiuntivo il mercoledì tra inizio luglio e fine settembre.

“Dopo due anni di restrizioni legate al Covid, stiamo decollando di nuovo verso un’estate molto ben prenotata con un’estesa rete di rotte europee, oltre a interessanti collegamenti oltremare con frequenze maggiori”, afferma il CCO di Austrian Airlines, Michael Trestl.

A livello intercontinentale, l’attenzione di Austrian Airlines è rivolta al mercato americano, che svolge un ruolo importante anche per il turismo austriaco e viennese. Oltre a sei frequenze settimanali tra Vienna e Los Angeles durante il picco estivo, saranno offerti voli giornalieri da e per Chicago e Washington. Inoltre, saranno operati voli giornalieri per Newark e per l’aeroporto JFK di New York, in particolare al mattino e alla sera.

In tal modo Austrian Airlines offre più di 30 collegamenti settimanali tra Vienna e gli Stati Uniti.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)