ATR accelera la Performance Based Navigation a livello globale

ATR continua a promuovere l’implementazione della Performance Based Navigation (PBN) e l’uso della on-board and satellite technology in tutto il mondo per fornire flight safety e vantaggi operativi nelle regioni che serve.

“Nell’ambito di questa iniziativa, Patrick Ky, Executive Director of EASA, ha recentemente visitato la sede ATR a Singapore. La visita si è svolta nel contesto di un progetto sponsorizzato dall’UE in collaborazione con le autorità indonesiane per estendere l’attuazione della PBN. ATR contribuisce al progetto fornendo competenze tra cui istruttori di volo ATR e l’uso dei nostri full flight simulators. Inoltre, i trainers ATR lavorano con gli istruttori di volo delle compagnie aeree indonesiane nell’ambito della “train the trainers” initiative, per sfruttare appieno la tecnologia disponibile”, afferma ATR.

Stefano Bortoli, CEO di ATR, ha dichiarato: “La Performance Based Navigation rappresenta un significativo miglioramento della sicurezza del volo, oltre a performance operative migliorate e alla riduzione del consumo di carburante. Noi di ATR stiamo lavorando a stretto contatto con l’EASA e altre autorità globali per promuoverne il lancio. Ovunque nel mondo, i nostri operatori forniscono connettività essenziale alle comunità. La Performance Based Navigation garantisce che queste compagnie aeree soddisfino i più alti standard di eccellenza operativa, migliorando continuamente la sicurezza e la sostenibilità del volo”.

La Performance Based Navigation consente all’aeromobile di volare un designed flight path con autopilot engaged, trasformando un visual approach in un instrumented approach.

“Gli apprach su due aeroporti sono ora pubblicati (Bajawa e Larantuka), un terzo è nella fase finale (Atambua) e la cooperazione continua con l’EASA e la DGCA indonesiana per ulteriori approach da pubblicare entro la fine del 2022.

Siamo grati all’EASA e alle autorità indonesiane per il loro continuo sostegno e la grande cooperazione”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)