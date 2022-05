Boeing ed Ethiopian Airlines annunciano un ordine per cinque 777 Freighter

Boeing ed Ethiopian Airlines hanno annunciato oggi che il vettore sta espandendo ulteriormente la sua all-Boeing freighter fleet con un ordine per cinque 777 Freighter. L’ordine è attualmente unidentified sul sito Boeing’s orders and deliveries website.

“L’aggiunta di questi cinque 777 Freighter alla nostra flotta cargo ci consentirà di soddisfare la crescente domanda nelle nostre cargo operations. Mentre consolidiamo la nostra partnership con Boeing, la crescita della nostra flotta cargo porta la capacità e l’efficienza del nostro shipment service al livello successivo”, ha affermato Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group CEO. “Ci sforziamo sempre di servire i nostri clienti con gli aeromobili della più recente tecnologia che l’industria aeronautica può offrire. Il nostro cargo terminal è il più grande dell’Africa. Insieme a fuel-efficient freighter e professionisti ben addestrati per la movimentazione delle merci, ciò consentirà ai nostri clienti di ottenere un best quality shipment service. I clienti possono fare affidamento su Ethiopian per servizi cargo ad ampio raggio nei cinque continenti”.

“Il 777 Freighter di Boeing, leader di mercato, è il twin-engine freighter più grande e con il maggior range al mondo, che vola con il 17% in meno di consumo di carburante ed emissioni rispetto agli aeroplani precedenti. Ethiopian Airlines opera una flotta di nove 777 Freighter, utilizzando il range del modello di 4.970 miglia nautiche (9.200 km) e un maximum structural payload di 107 tonnellate (235.900 lb) per collegare l’Africa con 66 dedicated cargo centers in Asia, Europa, Medio Oriente e le Americhe”, afferma Boeing.

“La Ethiopian Airlines all-Boeing freighter fleet offre loro capacità e flessibilità senza rivali, in quanto è il più grande operatore cargo dell’Africa”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questi 777 Freighter aggiuntivi consentiranno a Ethiopian di capitalizzare la cargo demand a breve termine, posizionando la compagnia aerea per un’ulteriore espansione in futuro”.

“All’inizio di marzo 2022, Boeing ed Ethiopian Airlines hanno anche annunciato la firma di un memorandum d’intesa per l’acquisto di cinque 777-8 Freighter, il twin-engine freighter più nuovo e fuel-efficient del settore. Ethiopian Airlines opera anche tre 737-800 converted freighters, oltre a una flotta passeggeri combinata di oltre 80 jet Boeing, inclusi 737, 767, 777 e 787″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)