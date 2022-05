News Brevi – 25.05.2022

FINNAIR: SI VOLA IN ORIENTE CON LE PROMOZIONI PER THAILANDIA E INDIA – Finnair ha lanciato una campagna promozionale verso Bangkok in Thailandia e Mumbai e Nuova Delhi in India, per promuovere queste destinazioni, perfette per una fuga a oriente questa estate. Da oggi fino al 7 giugno 2022, i viaggiatori italiani potranno beneficiare di tariffe scontate per partire da Milano e Roma e raggiungere le mete soleggiate dell’Oriente con collegamenti rapidi attraverso l’aeroporto di Helsinki. A partire dal 15 giugno 2021, Finnair propone nuove tariffe che offrono ai clienti una maggiore scelta e opzioni per personalizzare il proprio viaggio: LIGHT, CLASSIC e FLEX. Il biglietto Economy LIGHT è ideale per viaggi leggeri a un prezzo minimo in date specifiche. I passeggeri possono viaggiare con un bagaglio a mano e un bagaglio personale in cabina. Sui voli a lungo raggio, i passeggeri beneficiano di un pacchetto pasti e bevande e ricevono il 50% in più dei punti frequent flyer grazie all’adesione al programma FINNAIR PLUS della compagnia aerea. Per tutta la stagione estiva, i viaggiatori italiani potranno inoltre usufruire dell’ampio network di collegamenti via Helsinki a partire dalle città di Bologna, Venezia, Verona e Napoli, oltre che Roma e Milano, per raggiungere mete vacanziere in tutto il mondo, dall’Oriente fino agli Stati Uniti. Informazioni e prenotazioni su finnair.com e presso le agenzie di viaggi. Offerte promozionali in classe Economy tariffa LIGHT soggette a condizioni in base ai periodi di viaggio.

AIR FRANCE PRESENTA IL PRIMO NUMERO DI ENVOLS MAGAZINE – EnVols, la nuova piattaforma multimediale di Air France, lancia oggi la sua nuova rivista cartacea. “Questo nuovo formato dà uno sguardo nuovo ai viaggi, allo stile, alle arti e alla cultura e ogni numero esplora un tema diverso. Un incrocio tra un diario di viaggio e storie fotografiche, il viaggio è al centro del suo contenuto editoriale ispiratore e sofisticato. Un viaggio, sia in senso geografico che simbolico, dal punto di vista creativo e sensoriale. La rivista include anche numerosi consigli su hotel e ristoranti che vengono regolarmente aggiunti alla sezione delle guide di viaggio del sito web en-vols.com. In diverse pagine, i codici QR invitano i lettori a scoprire contenuti complementari accessibili dai siti web en-vols.com e airfrance.fr. La rivista EnVols è un bimestrale interamente bilingue (francese e inglese), con una tiratura di 150.000 copie. Questo primo numero datato “giugno/luglio” è disponibile in edicola in Francia al prezzo di 8 euro, tramite l’app Air France Play e disponibile gratuitamente all’imbarco e nelle lounge Air France di Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle. Visitare il sito Web en-vols.com per scoprire più contenuti. La versione digitale di EnVols è sia una fonte di ispirazione che una guida pratica. Presenta un’ampia varietà di contenuti relativi allo stile di vita e ai viaggi (articoli, foto, video, podcast) che comprendono cultura, moda e gastronomia. Le guide di viaggio per oltre 100 destinazioni includono le migliori scelte della redazione di luoghi da non perdere. EnVols comprende anche una newsletter ed è presente su Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Per sviluppare EnVols, Air France si affida all’esperienza di Reworld Media e Michelin Editions”, afferma Air France.

IBERIA E MADRID CITY COUNCIL PROMUOVONO LA CITTA’ NEL MONDO – Iberia e il Madrid City Council hanno presentato il nuovo Airbus A350 “Hello, Madrid”, recente aggiunta alla flotta della compagnia aerea, all’Espacio Iberia a Madrid. L’evento si è svolto nel pop-up store di Iberia nel cuore di Madrid ed è stato presieduto da Almudena Maíllo, Madrid Councillor for Tourism e María Jesús López Solás, Iberia’s Commercial Network Development and Alliances Director. In concomitanza con il rimbalzo del settore turistico dopo la pandemia, questo aereo, con registrazion EC-NMZ, contribuirà alla promozione di Madrid come destinazione, campagna in cui Iberia sta collaborando con il Comune, portando il brand Madrid in tutti gli aeroporti degli Stati Uniti e dell’America Latina serviti dalla compagnia aerea, come New York, Santiago del Cile e Messico. Questo aereo ha una capacità di 349 passeggeri ed è dotato delle classi Business, Premium Economy ed Economy, che possono essere vissute all’Iberia Space fino al 30 giugno. Madrid è anche la città di collegamento per molti viaggiatori che continuano verso altre destinazioni in Europa, Stati Uniti e America Latina. Per incoraggiare i turisti a lasciare l’aeroporto e visitare la città prima di continuare il loro viaggio, Iberia e il Comune di Madrid hanno lanciato Stopover Hola Madrid, un programma rivolto ai passeggeri dei voli a lungo raggio operati da Iberia che consente loro di spendere da uno a sei notti in città e offre sconti esclusivi su alloggio, trasporti, shopping, tempo libero, ristoranti e attività culturali. Tra luglio 2019 e dicembre 2021, un totale di 21.590 passeggeri Iberia hanno trasformato il loro collegamento aereo al Terminal 4 in una tappa turistica della capitale, beneficiando dei vantaggi offerti da questo programma. I viaggiatori provenienti dal Brasile (25,2%) e dagli Stati Uniti (10,3%) sono stati quelli che hanno maggiormente richiesto questo servizio. “Con Stopover Hola Madrid, non vogliamo solo migliorare l’esperienza dei nostri clienti e aumentare il numero di visitatori a Madrid, ma anche rafforzare la posizione del nostro hub di Madrid come collegamento chiave tra Europa, Stati Uniti e America Latina. L’80% dei turisti che visitano la Spagna arriva in aereo e il rafforzamento dell’hub di Madrid consentirà di evolvere verso un nuovo modello turistico capace di generare maggiore ricchezza e più occupazione; un modello meno stagionale che ci darà una maggiore proiezione internazionale”, ha aggiunto López Solás. Inoltre, il 1° giugno Iberia debutterà con i voli diretti per Washington DC e Dallas, e riprenderà i voli per San Francisco, tanto che quest’estate offrirà otto destinazioni negli Stati Uniti: New York, Miami, Chicago, Los Angeles e Boston, oltre a Washington DC, Dallas e San Francisco. Quest’estate Iberia opererà fino a 120 voli settimanali tra Madrid e gli Stati Uniti.

ICAO: I 2022 AFI AVIATION WEEK EVENTS SEGANNO IMPORTANTI PROGRESSI PER LA RIPRESA DEL TRASPORTO AEREO IN AFRICA – La settima edizione degli ICAO annual AFI Aviation Week events si è conclusa ad Abuja, Nigeria, la scorsa settimana, affrontando una serie di questioni chiave per la ripresa e la resilienza dell’aviazione africana. All’evento di quest’anno, svoltosi in collaborazione con il Federal Republic of Nigeria’s Ministry of Aviation, hanno partecipato circa 200 funzionari dei governi, dell’aviazione e dell’industria, in rappresentanza di 46 Stati e 17 organizzazioni internazionali e regionali, oltre a dieci membri dell’ICAO Council. La 2022 AFI Aviation Week comprendeva la nona riunione degli African Directors General of Civil Aviation, che ha esaminato le aviation performance priorities nella AFI Region, la ripresa del traffico aereo post-pandemia in relazione ai risultati della ICAO High-level Conference on COVID-19, gli sforzi in corso per espandere lo skilled aviation professional human resource development in Africa. La settimana ha visto anche le riunioni degli Steering Committees for the ICAO Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Safety in Africa (AFI Plan) e Comprehensive Regional Implementation Plan for Aviation Security and Facilitation in Africa (AFI SECFAL Plan), le due più importanti aviation safety and security initiatives nel continente. Infine, l’evento di quest’anno ha incluso un simposio incentrato sulle operazioni del Single African Air Transport Market (SAATM), sulle attuali sfide e iniziative ambientali e sullo stato dell’attuazione da parte degli ICAO Global and Regional Plans. Nel suo discorso di apertura Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha illustrato alcune delle priorità chiave attuali per il ripristino completo e sostenibile della connettività aerea africana, evidenziando i numerosi potenziali benefici socioeconomici da ottenere. Salazar ha anche sottolineato il profondo apprezzamento dell’ICAO ai suoi partner della AFI region per i loro preziosi contributi ed ha espresso il suo apprezzamento per il nuovo contributo volontario ricevuto da Singapore per sostenere le attività dell’AFI. Durante la sessione di apertura è stato firmato un memorandum d’intesa tra il Government of Singapore e l’African Civil Aviation Commission (AFCAC) sul rafforzamento delle capacità. Il Segretario generale ICAO attende la partecipazione attiva degli Stati dell’AFI al prossimo High-level meeting sui Long-term global Aspirational Goal (LTAG) for aviation emissions, che l’ICAO ospiterà a Montréal dal 20 al 22 luglio, e ha esortato tutti gli Stati africani e le organizzazioni pertinenti a partecipare alla 41a sessione dell’Assemblea ICAO a settembre. “Ciò contribuirà a garantire che l’aviazione africana abbia una voce forte al tavolo globale e aiuterà l’ICAO a sottolineare che l’aviazione sta riunendo ancora una volta il mondo e i suoi popoli”, ha sottolineato.

IATA CHIEDE AL GOVERNO CANADESE DI AGIRE PER EVITARE RITARDI NEI PRINCIPALI AEROPORTI DEL PAESE – L’International Air Transport Association (IATA) ha scritto al governo canadese esortando i ministri preposti ad agire immediatamente per ridurre i ritardi all’immigrazione e alla sicurezza che si stanno verificando nei principali aeroporti internazionali del Paese. “L’aviazione, insieme ai viaggi e al turismo, è stata particolarmente colpita durante la pandemia COVID-19 e ancor di più in Canada, a causa delle misure di controllo alle frontiere molto rigide attuate dal governo. Dopo l’allentamento di molte di queste restrizioni, la domanda sta tornando ed è chiaro che le persone vogliono viaggiare. Non possiamo quindi permetterci di avere passeggeri soggetti a tempi di attesa inaccettabili sia all’arrivo nel Paese che alla partenza. Le autorità competenti devono prendere urgentemente in considerazione la rimozione delle ultime restrizioni COVID-19 relative ai viaggi rimaste e collaborare con l’industria su politiche e processi che consentiranno ai passeggeri di passare attraverso gli aeroporti senza ritardo”, ha affermato Peter Cerda, IATA’s Regional Vice President for the Americas.

IATA E ICP COLLABORANO PER UNA MIGLIORE AIR CARGO SECURITY NEGLI UAE – IATA e la Federal Authorities for Identity, Citizen, Custom and Port Security (ICP) in United Arab Emirates (UAE) hanno concordato di lavorare insieme allo sviluppo di un Pre-Loading Advance Cargo Information (PLACI) System in UAE. Gli Emirati Arabi Uniti saranno il primo paese al di fuori degli Stati Uniti e dell’UE ad attuare un regime PLACI per creare una air cargo supply chain più sicura nel paese. La presentazione di advance cargo information a ICP permette di individuare e valutare i rischi relativi alle spedizioni di merci prima dell’arrivo della spedizione nel paese di destinazione. Questo nuovo livello di sicurezza da applicare prima del carico delle spedizioni dirette negli Emirati Arabi Uniti è conforme ai principi stabiliti congiuntamente da International Civil Aviation Organization e World Customs Organization. La cooperazione tra IATA e ICP assicurerà che gli standard del settore siano integrati in questo regime PLACI. “IATA ha una forte relazione con ICP ed è orgogliosa di assistere nello sviluppo dell’UAE pre-loading electronic advance information program. Il progetto utilizzerà gli standard di messaggistica IATA e i processi aziendali esistenti in uno dei pochi pre-loading electronic advance information programs attualmente sviluppati in tutto il mondo. L’approvazione degli standard IATA da parte di un’amministrazione nazionale è un passo importante verso l’armonizzazione degli standard in tutto il settore. Attendiamo con impazienza un’implementazione di successo, che sia un esempio per altri paesi”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and Middle East. “La cooperazione tra IATA e ICP in materia di air freight security contribuirà a raggiungere un livello di sicurezza più elevato in questo settore vitale, alla luce dell’armonizzazione delle normative nazionali con gli standard internazionali”, ha affermato His Excellency Major General Suhail Saeed Al Khaeeli, ICP General Director.

ROLLS-ROYCE: 1.000° MTU ENGINE DA MTU YUCHAI POWER – MTU Yuchai Power Company Ltd, joint venture tra Rolls-Royce plc e Guangxi Yuchai Machinery Group Co Ltd, ha recentemente celebrato un importante traguardo quando il millesimo mtu Series 4000 engine è uscito dalla linea di produzione nello stabilimento di Yulin. Andreas Schell, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “MTU Yuchai Power Company ha completato il suo millesimo motore all’interno della sua fabbrica all’avanguardia. Questo è un motivo per cui i dipendenti di MTU Yuchai Power Company possono festeggiare ed essere orgogliosi di ciò che hanno ottenuto”. Eugenia Valente, President of Rolls-Royce Solutions Greater China, ha dichiarato: “MTU Yuchai Power Company ha sempre eccelso nell’attuazione della nostra filosofia aziendale incentrata sul cliente e si è guadagnata con successo il riconoscimento del mercato locale con prodotti di alta qualità e tempi di consegna più brevi”. MTU Yuchai Power Company Ltd., fondata nel febbraio 2017, ha iniziato la produzione nell’aprile dell’anno successivo. La joint venture utilizza la stessa linea di produzione, segue lo stesso processo di produzione e gli stessi standard di qualità degli stabilimenti mtu di Rolls-Royce in Germania e produce motori mtu Serie 4000 di alta qualità. I motori mtu Serie 4000 di Rolls-Royce sono utilizzati in applicazioni tra cui rail, marine and power generation, così come oil and gas industry, sin dal loro lancio nel 1996.

BOEING AVVIA LE CONSEGNE DI NUOVE ALI PER GLI A-10 – Boeing, in collaborazione con le industrie aerospaziali coreane e altri fornitori chiave, ha consegnato il primo nuovo wing set per la flotta A-10 Thunderbolt II alla U.S. Air Force. Il wing set è arrivato all’inizio di questo mese alla Hill Air Force Base di Ogden, Utah, dove l’Air Force ha iniziato l’integrazione degli aerei. “Boeing sta lavorando diligentemente per fornire le nuove ali tanto necessarie per la flotta A-10”, ha affermato il Lt. Col. Jaclyn Melton, materiel leader for A-10 Programs in the A-10 System Program Office at Hill Air Force Base. Boeing si è aggiudicata il contratto nell’agosto 2019 e sta attualmente lavorando per fornire all’Air Force 50 wing sets. Ogni set di ali è composto da outer wing assemblies, center wing assembly, control surfaces, fuselage integration kit. Le ali aggiornate sono più durevoli, efficienti e di facile manutenzione, estendendo la vita di volo dell’A-10 a 10.000 ore. “L’A-10 svolge un ruolo fondamentale per l’Air Force e Boeing è orgogliosa di estendere la nostra eredità di supporto al Thunderbolt e alla sua missione”, ha affermato Dan Gillian, vice president of U.S. Government Services for Boeing Global Services. “In collaborazione con l’Air Force e la nostra consolidata supply base, abbiamo avviato la produzione a pieno regime e stiamo attivamente supportando il programma di installazione”.