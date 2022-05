Americani in Europa: il livello delle prenotazioni Delta supera quello del 2019

Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio e la riapertura delle frontiere, Delta sta registrando numeri record per i voli transatlantici dell’estate.

“Delta sta rispondendo all’incremento della domanda per i viaggi transatlantici con l’aggiunta di più città e rotte nonstop attraverso l’Atlantico, in un momento in cui le prenotazioni per molte destinazioni quest’estate, incluse Italia e Grecia, superano i livelli del 2019”, ha detto Nicolas Ferri, vice president for Europe, the Middle East, Africa and India di Delta. “I dipendenti Delta stanno lavorando alacremente per riaccogliere i passeggeri a bordo e garantire un viaggio piacevole, sicuro e senza intoppi, qualunque sia l’avventura scelta per l’estate”.

L’Europa si sta preparando ad accogliere un importante numero di visitatori statunitensi, e Delta garantisce collegamenti dagli Stati Uniti per città come Londra, Parigi e Amsterdam, ma anche Lisbona, Reykjavik e Copenaghen. In Italia, Delta collega gli Stati Uniti a Roma, Milano e Venezia con voli giornalieri.

Ecco alcuni esempi delle destinazioni europee servite da Delta dagli Stati Uniti:

Londra

Voli da Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, New York-JFK, Salt Lake City, Seattle.

Parigi

Voli da Atlanta, Boston, Cincinnati, Detroit, Minneapolis, New York-JFK, Raleigh-Duham, Seattle, Salt Lake City.

Amsterdam

Voli da Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, New York-JFK, Portland, Seattle e Salt Lake City.

Roma

Voli da Atlanta, Boston, New York-JFK.

Milano

Voli da Atlanta e New York-JFK.

Venezia

Voli da Atlanta e New York-JFK.

Atene

Voli da Atlanta, Boston e New York-JFK.

Lisbona

Voli da Boston e New York-JFK.

Reykjavík

Voli da Minneapolis/St Paul e New York-JFK.

Praga

Voli da New York-JFK.

Copenaghen

Voli da New York-JFK.

“Tutti i collegamenti transatlantici di Delta sono operati in collaborazione con i partner Air France, KLM e Virgin Atlantic. Grazie alla partnership transatlantica di Delta, leader nel settore, i passeggeri che volano in coincidenza attraverso gli hub della compagnia a Parigi-CDG, Amsterdam e Londra Heathrow possono scegliere tra una rosa ancora più grande di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Africa e India. In Italia Delta opera in codeshare con Ita Airways, consentendo ai passeggeri di collegarsi a ulteriori destinazioni nel paese via Roma, Milano e Venezia.

I voli Delta sono operati con aeromobili moderni che offrono un maggiore comfort a bordo, intrattenimento Delta Studio ad ogni poltrona e messaggistica mobile gratuita. La maggior parte degli aeromobili è dotata di tutte e quattro le cabine Delta – Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin – offrendo in questo modo ai passeggeri una scelta più ampia sul modo di viaggiare e su dove volare quest’estate. Delta Premium Select, una cabina internazionale di livello superiore, è ora disponibile su quasi tutte le rotte transatlantiche di Delta”, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)