Nuove ripartenze e voli inaugurali per Volotea

Volotea ripristina sabato 28 maggio i suoi collegamenti dallo scalo di Milano Linate alla volta di Lampedusa e Pantelleria. Entrambe le rotte avranno 1 frequenza settimanale, ogni sabato. Sempre a Milano Linate, è possibile decollare con Volotea verso Olbia e Cagliari: i 2 collegamenti verso la Sardegna prevedono più frequenze al giorno, 7/7.

La ripartenza dei voli da Milano Linate riconferma l’impegno della low-cost nell’offrire collegamenti comodi, veloci e diretti dai principali aeroporti verso tre delle più belle isole del Mediterraneo e, allo stesso tempo, punta a sostenere la ripresa del comparto turistico, traino fondamentale per l’economia italiana.

Volotea inoltre ripristina venerdì 27 maggio i suoi collegamenti dall’Abruzzo Airport alla volta di Cagliari (con 2 frequenze a settimana, ogni martedì e venerdì). Questa ripartenza si aggiunge alla tratta già operativa alla volta di Catania (ogni martedì e venerdì).

“Siamo davvero felici di riattivare le rotte per Cagliari e Catania. Quest’estate, i passeggeri abruzzesi potranno raggiungere, a bordo dei nostri aeromobili, le due principali isole italiane, per concedersi una vacanza all’insegna di mare cristallino, arte e buon cibo. Allo stesso tempo, con i collegamenti da e per Pescara puntiamo a incrementare il numero di turisti incoming desiderosi di visitare l’Abruzzo alla scoperta del suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale”, ha affermato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Con la partenza a partire da domani del collegamento con Cagliari che si affianca alla destinazione di Catania, già ripartita dallo scorso aprile, entra a regime la stagione summer di Abruzzo Airport”, afferma Vittorio Catone, Presidente di Saga. “Una stagione che si preannuncia senz’altro positiva e su cui puntiamo molto, per segnare la vera ripresa post Covid per il nostro scalo e per l’intero comparto aeroportuale”.

Volotea infine inaugura domani, venerdì 27 maggio, il nuovo collegamento in partenza da Roma alla volta di Strasburgo. La nuova rotta, che avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì), è il secondo collegamento internazionale operato da Volotea al Leonardo da Vinci. Poche settimane fa, infatti, ha debuttato da Roma il collegamento del vettore per Nantes, mentre è in calendario per il 14 luglio l’avvio della terza nuova rotta internazionale alla volta di Lille. Infine, non vanno dimenticati i collegamenti Volotea da Fiumicino alla volta di Cagliari e Olbia.

A Roma Fiumicino, l’offerta di Volotea prevede un totale di 5 rotte, 2 domestiche e 3 verso la Francia. L’avvio di questo nuovo collegamento dallo scalo romano riconferma l’impegno della low-cost nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più completo ai suoi passeggeri e, allo stesso tempo, in vista dell’estate punta a sostenere la ripresa del comparto turistico, traino fondamentale per la ripresa economica dell’Italia.

“Siamo felici di annunciare questo nuovo volo in partenza da Roma per Strasburgo”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Quest’estate, grazie al rafforzamento dell’asse turistico Roma–Francia, ci auguriamo che i passeggeri in partenza da Roma possano raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, alcune tra le più belle destinazioni d’Oltralpe: oltre al nuovo volo per il Basso Reno, sono disponibili nuovi collegamenti anche con Nantes e con Lille, il cui volo inaugurale è previsto per il 14 luglio. Non vanno dimenticati, poi, i nostri collegamenti per la Sardegna: le rotte per Cagliari e Olbia sono disponibili 7 giorni su 7 con più frequenze giornaliere”.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)