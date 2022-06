ITA Airways si rinnova all’insegna del Made in Italy

Proprio nella settimana della Festa della Repubblica, ricorrenza simbolo per eccellenza dell’Italia, ITA Airways pone un’altra pietra miliare nel suo processo di evoluzione come nuova compagnia di bandiera italiana.

“A poco più di 6 mesi dall’inizio dell’operatività partita il 15 ottobre del 2021, a tempi di record per il settore aereo, in un contesto internazionale inaspettato e complesso, grazie all’impegno e alla dedizione di tutto l’organico della Società, ITA Airways mantiene fede al suo piano e lo fa all’insegna del Made in Italy e della sostenibilità.

Infatti, il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta il nuovo Ambasciatore di ITA Airways nel mondo, fregiandosi della sapiente maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per l’evoluzione della sua immagine:

– Le nuove divise nate dal team ITA Airways insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli.

– I nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva.

– Il nuovo catering di bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini.

L’emblema dell’eccellenza, dello stile, dell’eleganza, del gusto e in una sola parola della creatività italiana diventa parte integrante di ITA Airways e sottolinea lo stretto legame della Compagnia con il territorio e le passioni degli italiani, prima fra tutte lo sport.

Ad avvalorare il forte legame con lo spirito azzurro, domani 1° giugno, ITA Airways porterà in volo la nazionale di calcio per la partita contro la nazionale argentina che si terrà allo stadio di Wembley.

Il volo speciale ITA Airways della nazionale rappresenta il calcio di inizio della rinnovata collaborazione del vettore di bandiera con il mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana.

Il 2 giugno al taglio del nastro del nuovo volo di ITA Airways Roma Fiumicino – Buenos Aires sarà presente il campione Roberto Baggio a cui è stato intitolato l’Airbus A350 in volo per la prima volta con le nuove divise, il nuovo catering e i nuovi interni. L’Airbus A350 sarà il primo aeromobile ad avere a bordo tutte le novità della compagnia che saranno inserite gradualmente in tutta la flotta”, afferma ITA Airways.

“L’idea di questa consulenza stilistica con ITA Airways nasce certamente da una vocazione comune, quella di trasferire anche attraverso le uniformi del personale di bordo lo stile del bel vestire italiano, così da rappresentare un’Italia, riconosciuta a livello internazionale come la culla di una cultura ispirata alla bellezza, all’arte e alle tradizioni. Questo anche attraverso il grande contributo delle medie imprese nazionali d’alta qualità che le produrranno, grazie a questa nuova idea sviluppata insieme ad ITA Airways”, ha commentato Brunello Cucinelli.

“Per realizzare la proposta gastronomica di bordo ITA Airways, ci siamo ispirati alle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, alla tradizione della cucina italiana realizzata con materie prime di qualità e con un approccio contemporaneo, ma allo stesso tempo semplice ed elegante per offrire ai clienti un servizio che ha l’Italia nel cuore. Sono onorato di far parte della squadra di chef che si alterneranno a bordo, un progetto davvero innovativo della nostra compagnia di bandiera, un messaggio straordinario di grande armonia nazionale e respiro internazionale”, ha affermato Enrico Bartolini.

“Il design è un linguaggio trasversale e universale e gli interni di un aereo, come ogni spazio in movimento, costituiscono un luogo da condividere. Un luogo che, ruotando sempre di più intorno ai viaggiatori, entra direttamente e profondamente nello stato d’animo e nell’umore di ogni singola persona”, ha dichiarato Walter De Silva. “Nel progetto con ITA Airways, mi ha subito accarezzato la mente l’idea di prendere a prestito la famosissima canzone di Gino Paoli ‘Il Cielo in una stanza’ ovvero riportare all’interno del velivolo una sensazione piacevole ma coerente con la modalità scelta per un viaggio sopra le nuvole”.

Nuovo Airbus A350-900

Proprio dal 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, saranno 3 gli Airbus A350-900 in flotta. Arrivati a Fiumicino da poche settimane sono già pronti ad entrare in servizio, in attesa che si aggiunga nei prossimi giorni la quarta unità prevista a piano.

“ITA Airways conferma nuovamente il suo piano di sostenibilità della flotta che farà in modo che nel 2025 il 75% degli aeromobili sarà di Nuova Generazione. Questo permetterà alla Compagnia di diventare tra le più Green d’Europa e di avere una delle flotte più giovani dell’industria aeronautica civile. Il nuovo Airbus A350-900 ha 334 posti, di cui 33 in Business con poltrone full–flat bed e 39 Comfort Economy con maggiore spazio per le gambe. L’introduzione dell’Airbus A350 nella flotta di ITA Airways, rappresenta un passo importante verso la sostenibilità in linea con il protocollo internazionale “Fit for 55”, di cui ITA Airways condivide gli obbiettivi. L’arrivo dell’ammiraglia consente alla Compagnia di dotarsi di aeromobili moderni ed environment-friendly contraddistinti da tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di ridurre nell’arco di piano ‘21-‘25 le emissioni di CO2 di 750 mila tonnellate. L’A350 è più leggero, più silenzioso e più efficiente rispetto agli aeromobili della generazione precedente. La diminuzione di peso è stata ottenuta grazie all’uso di materiali avanzati e più leggeri per il 70% della cellula, mentre l‘aerodinamica innovativa e il motore aeronautico Rolls-Royce ad alta efficienza (il Trent XWB) consentono di ottimizzare l‘autonomia e il carico utile a vantaggio dell’efficienza. Grazie al nuovo aeromobile, infatti, ITA Airways beneficerà di una riduzione di oltre il 20% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero. Sull‘A350-900 ogni particolare è stato progettato pensando all‘efficienza aerodinamica, dalla linea curva del parabrezza 3D all’apertura dei flap. Questa aerodinamica all’avanguardia, ispirata alla natura, comprende una tecnologia unica di morphing delle ali che ottimizza continuamente il profilo alare per ridurre la resistenza e diminuire il consumo di carburante”, afferma ITA Airways.

Nuovi interni Walter de Silva

“Il genio del designer Walter De Silva si è ispirato all’idea di riportare all’interno dell’aereo una sensazione piacevole e allo stesso tempo coerente con la modalità di scelta di un viaggio sopra le nuvole. Sono comfort, eleganza, semplicità, materiali e colori il punto di partenza per disegnare i nuovi interni degli aerei di ITA Airways, il tutto con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza della “people centriticy”. Colori blu e sabbia sono predominanti, ma quello che conta di più è la vera e propria graduale impostazione della luce che cambia dolcemente, a seconda delle differenti situazioni che si presentano a bordo (boarding – take off – fly – dinner – lunch – sun rise – sun set – night). Quest’ultima opzione sarà disponibile solamente sugli aerei nuovi del lungo raggio dove tale elemento rappresenta un valore aggiunto per la qualità della vita a bordo.

Tutto il progetto risponde naturalmente a quello che oggi è la parola d’ordine in tutti i settori: la sostenibilità uno dei pilastri anche di ITA Airways. In questo senso, il design a bordo di ITA Airways non spreca, è efficiente da un punto di vista economico ed ha il compito di trasmettere emozioni, allo scopo di migliorare la vita delle persone generando profitto che può essere reinvestito in welfare”, prosegue ITA Airways.

Nuove divise, un progetto creativo sviluppato dal team ITA Airways insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli

“L’Italia delle piccole cose che fanno la differenza più grande e delle cose fatte bene che fanno bene al cuore” – ecco il centro della consulenza stilistica di Brunello Cucinelli per la realizzazione delle divise ITA Airways. “Entrambe le società, bandiere del made in Italy, sono unite da una vocazione comune: portare lo stile italiano nel modo, ovvero un’Italia che possa continuare ad essere riconosciuta a livello internazionale come la culla di una cultura ispirata alla bellezza dei suoi paesaggi, della sua arte e delle sue tradizioni.

Questo il messaggio di Brunello Cucinelli, che fa anche della rigenerazione il suo punto di riferimento nello sviluppo del suo stile. L’intero percorso, che ha portato alla consulenza stilistica per le nuove divise, è stato guidato dalla sostenibilità e dal made in Italy, un progetto con una visione molto chiara e che soprattutto avesse delle ricadute concrete per il sistema produttivo italiano. In questo contesto, infatti, Brunello Cucinelli, guidato esclusivamente dalla passione di questo progetto, senza alcun ritorno economico, ha dato il suo contributo stilistico per lo sviluppo creativo dei modelli. Una volta definiti questi modelli poi saranno prodotti e realizzati dalle numerose medie imprese italiane a testimonianza dell’attenzione di ITA Airways per il sistema paese.

L’uniforme maschile è composta da un completo di giacca e pantaloni dal fitting asciutto con una giacca ad un petto e mezzo, in cui si esalta il fisico dell’uomo nella parte superiore del torso e delle spalle. Per la donna è stato scelto sia un match set giacca e pantaloni che il consueto abbinamento con la gonna, sempre cercando di bilanciare una raffinata eleganza sartoriale con un tocco contemporaneo dato dalla pulizia delle linee e dei volumi.

Le nuove divise entreranno in servizio su tutta la flotta progressivamente nei prossimi mesi. Questa gradualità è voluta proprio per non sprecare denaro gestendo il fine scorta delle vecchie divise e rendendo, quindi, l’operazione neutrale rispetto ai conti della Compagnia”, prosegue la compagnia.

Nuova proposta gastronomica

Nel nuovo disegno della proposta gastronomica a bordo, ITA Airways ha sviluppato un’idea creativa guidata da una visione che potesse permettere a tutti i clienti non solo di sperimentare la qualità italiana, ma di contestualizzarla in base a tematiche specifiche. Un progetto in grado di offrire un’esperienza che rappresenti un reale valore aggiunto per i passeggeri e per la filiera gastronomica nazionale.

“Guidati da questa visione, dal 2 giugno a bordo di tutti i voli intercontinentali del network di ITA Airways i clienti viaggeranno attraverso nuovi profumi e nuovi sapori ispirati alle eccellenze del nostro Paese, in uno stile semplice ed elegante contraddistinto dal talento degli chef italiani che si alterneranno a bordo della Compagnia. Infatti, periodicamente, a seconda dell’identificazione di temi specifici, diversi chef italiani di fama internazionale e giovani talenti riconosciuti dalla loro comunità come altamente promettenti si alterneranno nella proposta enogastronomica di bordo. Ciò rappresenta un’unicità nel settore aereo, che vuole offrire alle nostre eccellenza culinarie la possibilità di regalare in ambiente unico nel suo genere un’esperienza variegata.

ITA Airways si dimostra mezzo di diffusione del talento italiano, il primo a salire a bordo è lo chef italiano più stellato, Enrico Bartolini, caratterizzato da un approccio contemporaneo per trasformare il lusso in semplicità e offrire ai clienti un servizio che ha l’Italia nel cuore. Con Bartolini, a bordo della Business class saranno serviti piatti della tradizione nazionale come una rivisitazione della pappa al pomodoro (servito come first course caldo) e l’anca di pollo ai profumi di Amalfi. Arricchiranno il menù dolci, caffè, bevande sempre all’insegna della prelibatezza italiana.

I prossimi Chef saranno svelati progressivamente, proprio per offrire a ciascuno di essi una vetrina di livello mondiale e l’opportunità di studiare la miglior proposta in grado di far vivere il viaggio come un’esperienza immersa nel contesto circostante. Questa nuova offerta “food & beverage” di ITA Airways offrirà ai propri passeggeri un menù totalmente rinnovato anche in classe economy, secondo questa idea che propone solo prodotti preparati in Italia e legati alla tradizione gastronomica del Paese”, afferma ITA Airways.

Nuova campagna pubblicitaria

Domani partirà anche la nuova campagna pubblicitaria di ITA Airways “DESTINATION: YOU”.

La campagna ruota intorno al concetto di “people-centricity” e – mostrando immagini significative del nuovo prodotto ITA Airways come i nuovi Airbus 350, le nuove uniformi, i nuovi interni e la nuova esperienza culinaria – racconterà le storie di 3 passeggeri a bordo alternandole con flashback emozionali del vissuto dietro ad ogni storia, perché “i nostri voli non uniscono solo città, uniscono le vostre storie”.

La campagna partirà domani 1° giugno con uno spot televisivo formato 60” durante la partita Italia – Argentina e dal 2 Giugno, giorno della Festa della Repubblica Italiana, sarà on air sui principali network televisivi con formati a 60” e a 30”, sui principali quotidiani nazionali e sui principali siti e portali web di news.

Nei giorni a seguire alla pianificazione si aggiungeranno importanti maxi-affissioni digitali a Roma e Milano a presidio di aree chiave e una selezionata presenza su stampa periodica.

La campagna pubblicitaria sarà inoltre adattata nei mercati internazionali. E sarà anche l’occasione per lanciare il nuovo payoff della Compagnia “The Italian Airline” che sarà da oggi utilizzato a livello mondiale per tutte le attività di comunicazione verso i clienti.

Il futuro a bordo

ITA Airways continua a lavorare per il futuro, allo sviluppo di nuove idee e nuove proposte sempre caratterizzate da una visione che ha come obiettivo la soddisfazione del cliente e l’unicità dei propri progetti. Nei prossimi mesi annuncerà alcune importati partnership con aziende leader mondiali in alcuni settori.

Il caffè in Italia è “un’esperienza”, è tra gli emblemi della nostra cultura. ITA Airways vuole portare questa esperienza a bordo e lo vuole fare da protagonista.

L’attenzione al wellness è un altro fondamento della cultura italiana. La Compagnia sta lavorando per offrire a bordo dei propri aerei delle esperienze uniche che rendano il viaggio un momento per prendersi cura di sé stessi e del proprio corpo.

Network in evoluzione

Da domani 1° giugno prenderanno il volo le nuove destinazioni di ITA Airways da Roma Fiumicino verso Los Angeles e San Paolo mentre il 2 giugno partirà il primo volo verso Buenos Aires.

Il volo Roma – Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con 5 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere.

Inoltre, grazie all’accordo di code share con Aerolíneas Argentinas, i clienti ITA Airways potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni domestiche argentine, in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto.

Rome – Buenos Aires – AZ680 – Partenza 21:45, Arrivo 06:50.

Buenos Aires – Rome – AZ681 – Partenza 12:40, Arrivo 06:40.

Il nuovo volo Roma – San Paolo è operato con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato da Roma e ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica da San Paolo e sarà giornaliero da agosto. Queste nuove rotte consentiranno ad ITA Airways di avviare l’espansione nel Sud America, da sempre meta privilegiata delle vacanze italiane e destinazione con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana, nonché mercato molto importante insieme agli Stati Uniti per il traffico business e per quello delle merci.

A partire dal prossimo 6 giugno, sarà attivo l’accordo di code share con AZUL – Linhas Aéreas Brasileiras che offrirà la possibilità ai passeggeri ITA Airways di raggiungere 8 destinazioni all’interno del Brasile, in connessione via San Paolo.

Rome – Sao Paulo – AZ674 – Partenza 22:05, Arrivo 05:25.

Sao Paulo – Rome – AZ675 – Partenza 14:25, Arrivo 07:10.

L’offerta di ITA Airways dall’Italia sugli Stati Uniti a giugno si è arricchita della nuova destinazione da Roma Fiumicino verso Los Angeles operata con sette frequenze settimanali.

Rome – Los Angeles – AZ620 – Partenza 09:15, Arrivo 13:15.

Los Angeles – Rome – AZ621 – Partenza 15:15, Arrivo 12:15.

“I nuovi voli consolidando il processo di espansione nel mercato statunitense, che punta a raggiungere un totale di 42 voli settimanali tra Stati Uniti e Italia entro il mese di agosto. Inoltre, attraverso l’accordo di code share siglato lo scorso anno con Delta, sono oltre 130 le destinazioni domestiche a cui i clienti ITA Airways possono accedere attraverso gli hub del network nazionale della compagnia americana, con 40 destinazioni servite attraverso New York JFK e un numero altrettanto importante di collegamenti da Boston, Miami e Los Angeles in grado di soddisfare le esigenze della clientela business e leisure.

Inoltre, la molteplice offerta sull’hub di Roma Fiumicino consentirà ad ITA Airways di essere il vettore di riferimento dagli USA sull’Italia e via Roma su Europa e Mediterraneo per la comunità italiana e le principali comunità del Paesi del Mediterraneo. Le novità della summer 2022 di ITA Airways includono infatti anche le mete più gettonate del Mediterraneo, con nuovi voli verso le isole dell’Italia, inclusa la Sardegna servita sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate, oltre a Spagna, Grecia e Croazia, e ai voli stagionali nel mese di agosto da Roma FCO e Milano Linate a Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma FCO le destinazioni di Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco.

Il mercato statunitense e quello sudamericano sono di primaria importanza anche per la strategia di sviluppo del Cargo di ITA Airways, considerata la rilevanza dei flussi di traffico in import e in export tra Italia e Stati Uniti e il Sud America, e la richiesta di servizi di trasporto collegati da parte delle aziende produttrici, con particolare riferimento alle manifatture Made in Italy, all’esportazione di prodotti agroalimentari, di prodotti legati alla automotive e dal trasporto di prodotti farmaceutici. L’ampliamento del numero di voli e del portafoglio di destinazioni USA, arricchisce quindi l’offerta cargo di ITA Airways, con soluzioni di trasporto diretto e in connessione da e per le principali città statunitensi ed europee, che si rafforzerà ulteriormente con l’impiego progressivo di aeromobili Airbus A330 e A350 di ultima generazione, in grado di offrire maggiore capacità e con minori emissioni di CO2”, afferma la compagnia.

“Partita ad inizio marzo, la stagione estiva 2022 di ITA Airways prevede 63 nuove destinazioni, di cui 22 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Grazie agli accordi di code share con i maggiori vettori internazionali, ITA Airways continua ad espandere il network anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali – che danno una via d’accesso privilegiata nei mercati di più grande interesse per la compagnia come in primis l’Europa e l’America, ma anche l’Africa e l’Arabia Saudita.

I codeshare consentono a ITA Airways di raggiungere tramite i voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate gli hub di altri vettori internazionali. In tutto, sono 24 gli accordi di code share siglati ad oggi, per un totale di oltre 300 destinazioni servite su cui ITA Airways appone i propri codici.

Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)