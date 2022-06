La partnership tra American Airlines e Microsoft prende il volo per creare un’esperienza di viaggio più agevole

American Airlines e Microsoft Corp. stanno collaborando per utilizzare la tecnologia al fine di creare esperienze migliori e più connesse per i passeggeri e i membri del team di American Airlines, supportando le operazioni della più grande compagnia aerea del mondo. Nell’ambito della partnership, American utilizzerà Microsoft Azure come piattaforma cloud preferita per le applicazioni e i principali carichi di lavoro della compagnia aerea, accelerando in modo significativo la trasformazione digitale e rendendo Microsoft uno dei principali partner tecnologici della compagnia aerea.

Considerando che quest’anno si prevede che i viaggi e il turismo superino i livelli pre-pandemia, le due aziende stanno lavorando per sviluppare un futuro in cui i consumatori si aspettano che la loro esperienza di viaggio sia allineata al resto della loro vita – più connessa, più personalizzata e più on demand che mai.

Grazie a questa partnership, American e Microsoft intendono utilizzare i dati e le altre tecnologie digitali per soddisfare le richieste dei passeggeri e, al tempo stesso, snellire i processi aziendali dotando lo staff di strumenti che consentono di fornire un’esperienza di viaggio più agevole. Ad esempio, le società prevedono un futuro in cui ogni aspetto dell’esperienza di viaggio e delle operazioni delle compagnie aeree sarà ottimizzato grazie all’uso di analisi avanzate e di altre tecnologie digitali: dal miglioramento della tracciabilità dei bagagli, all’instradamento automatico dei voli in base alle condizioni meteorologiche, fino all’uso di simulatori digitali per studiare le operazioni nei principali hub e adattarsi in modo proattivo con lo scopo di incrementare l’efficienza.

“Per American è fondamentale garantire l’affidabilità delle operazioni di migliaia di voli in tutto il mondo per portare i passeggeri in centinaia di destinazioni, ed è per questo motivo che la compagnia ha scelto la tecnologia di Microsoft per il supporto delle sue applicazioni”, ha dichiarato Maya Leibman, Chief Information Officer di American. “Grazie al potenziale di Microsoft Azure, American è in grado di fare innovazione e accelerare la trasformazione tecnologica, dando ai membri del team strumenti sempre più avanzati per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio all’avanguardia”.

“Con la continua trasformazione dell’industria dell’aviazione, la costruzione di una base tecnologica digitale nel cloud sarà essenziale per la resilienza futura”, ha dichiarato Judson Althoff, EVP e Chief Commercial Officer di Microsoft. “Grazie alla nostra partnership American Airlines sta adottando un approccio lungimirante e orientato al cloud per utilizzare i dati, l’intelligenza artificiale e le nostre piattaforme di collaborazione per reimmaginare non solo le proprie operazioni, ma anche le esperienze del personale e dei passeggeri”.

American e Microsoft stanno già percorrendo la strada per lo sviluppo di esperienze innovative e trasformative sia per i membri del team che per i passeggeri delle compagnie aeree.

Oltre alla partnership per il cloud, le due aziende stanno approfondendo il loro rapporto per supportare i viaggi dei dipendenti Microsoft. Grazie alla partnership altamente preferenziale con American, i dipendenti Microsoft riceveranno nuovi e maggiori vantaggi quando sceglieranno American, o i suoi partner dell’alleanza, per i loro viaggi di lavoro. Inoltre, American e Microsoft potranno utilizzare i feedback dei dipendenti Microsoft come spunti per le innovazioni future, al fine di continuare a promuovere un’esperienza di viaggio più connessa, continua e personalizzata.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)