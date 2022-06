Singapore Airlines sarà title sponsor del Singapore Gran Prix di Formula 1® per altri tre anni

Singapore Airlines (SIA) continuerà ad essere il title sponsor del Formula 1® Airlines Singapore Grand Prix per altri tre anni, a partire dalla gara di quest’anno, che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

Il Gran Premio di Singapore è uno degli eventi più importanti e attesi della Formula 1: una gara suggestiva che vedrà i piloti sfidarsi sul Marina Bay Street Circuit, sullo sfondo spettacolare dello skyline notturno della città.

SIA ha firmato per la prima volta come title sponsor nel 2014 per quattro anni, successivamente ha esteso la sponsorship nel 2018 e poi nel 2020. Quest’ultima estensione di tre anni è stata annunciata nei giorni scorsi da Lee Lik Hsin, Executive Vice President Commercial di SIA, e da Brandon Snow, Managing Director of Commercial, Formula 1.

“L’attesissimo Gran Premio di Formula 1 di Singapore di quest’anno costituisce un traguardo molto importante per la città, poiché segna il ritorno di un evento sportivo internazionale di grande interesse dopo due anni di interruzione a causa della pandemia”, ha dichiarato Lee Lik Hsin, Executive Vice President, Commercial di Singapore Airlines. “La gara sarà accolta calorosamente dai residenti e dai visitatori di Singapore e rafforzerà la nostra reputazione di città globale. L’estensione della title sponsorship da parte di SIA indica inoltre il nostro continuo sostegno sia al turismo che allo sport, accompagna l’espansione della nostra rete globale e rafforza la ripresa di Singapore come importante hub internazionale per il traffico aereo”.

Brandon Snow, Managing Director of Commercial, Formula 1, ha aggiunto: “Siamo lieti che Singapore Airlines continuerà a essere title sponsor del Gran Premio di Singapore per altri tre anni. Il Gran Premio di Singapore è l’originale gara notturna di F1, un evento iconico, amato da fan e piloti, che torna in calendario dopo due anni di assenza. Inoltre, la gara di quest’anno prevede un maggiore utilizzo di energia rinnovabile e materiali sostenibili. L’impegno di Singapore Airlines verso carburanti sostenibili per l’aviazione rispecchia il continuo allineamento tra tutti i partner e la Formula 1 nella riduzione dell’impatto ambientale”.

