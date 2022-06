ITA Airways annuncia un accordo di codeshare con Azul

ITA Airways lancia oggi il nuovo accordo di codeshare con Azul – Linhas Aéreas Brasileiras, la più grande compagnia aerea brasiliana per numero di partenze e destinazioni servite.

“Grazie alla nuova partnership i passeggeri di ITA Airways potranno beneficiare delle migliori opzioni di collegamento (via San Paolo) per raggiungere le principali città brasiliane. L’accordo è già nei sistemi di vendita delle due compagnie ed è valido per tutte le partenze dal 10 giugno.

ITA Airways potrà apporre il proprio codice “AZ” sui voli domestici operati da Azul in 8 mercati strategici: Belém (PA), Cuiabá (MT), Santos Dumont (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Juazeiro do Norte (CE), Confins (MG) e Curitiba (PR), in connessione con il volo Roma – San Paolo, che inizialmente sarà operato 5 volte alla settimana, e diventerà giornaliero da agosto.

Oltre all’accesso alla rete domestica di Azul, i clienti ITA Airways potranno acquistare un biglietto unico e godere di importanti vantaggi come l’ottenimento di tutte le carte di imbarco e la spedizione dei bagagli fino alla destinazione finale, effettuando un unico check-in.

Questi nuovi collegamenti consentiranno ad ITA Airways di avviare l’espansione nel Sud America, da sempre meta privilegiata delle vacanze italiane e destinazione con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana, nonché mercato molto importante insieme agli Stati Uniti per il traffico business e per quello delle merci”, afferma ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)