Air Transat: al via il volo diretto Lamezia-Toronto dal 9 giugno

Conto alla rovescia per la ripresa dei voli Air Transat verso il Canada. La compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, ed eletta nel 2021 Miglior Compagnia Aerea al Mondo per i Viaggi Vacanze all’evento Skytrax World Airline Awards per la quarta volta, riattiva il volo diretto Lamezia-Toronto da domani, 9 giugno 2022.

I voli diretti rappresentano l’unico collegamento diretto dalla Calabria verso il Canada. Air Transat opererà da giugno ad ottobre 1 volo diretto settimanale (giovedì) verso Toronto, la vivace metropoli e meta ideale per visite familiari.

I voli diretti sono operati con Airbus A330 configurati in 2 classi di servizio: Classe Economica e Classe Club. I pasti sono serviti a bordo. Ogni poltrona a bordo è dotata di proprio intrattenimento video.

Lamezia (SUF) – Toronto (YYZ)

9 giugno – 26 ottobre 2022, giovedì, TS343, partenza 14:00, arrivo 18:10.

Toronto (YYZ) – Lamezia (SUF)

8 giugno – 26 ottobre 2022, mercoledì, TS342, partenza 21:00, arrivo 12:00 (+1).

Classe Economica

“Le Tariffe in Classe Economica sono di 3 tipologie: Budget, Standard e Flex.

La tariffa Eco Standard di Air Transat è quella con più servizi inclusi e sempre vantaggiosa come prezzo: 1 bagaglio da stiva di 23 Kg + pre-selezione del posto standard a bordo.

La Tariffa Eco Budget è quella più vantaggiosa per prezzo ma non ha il bagaglio e il posto che possono essere acquistati separatamente”, afferma Air Transat.

Classe Club

“Le Tariffe in Classe Club comprendono 2 bagagli in stiva da 32 Kg l’uno inclusi, cabina esclusiva con sedili ampio e reclinabile, servizio dedicato, touch screen con porta Usb

I passeggeri che scelgono la Classe Club hanno anche i seguenti vantaggi: check-in banchi dedicati, l’imbarco prioritario, consegna bagagli prioritaria”, prosegue Air Transat.

“I viaggiatori completamente vaccinati non avranno più bisogno di fornire un pre-test COVID-19 per entrare in Canada, ma possono essere selezionati a campione per effettuare un test molecolare COVID-19, ma non sono tenuti alla quarantena in attesa del risultato del test.

I requisiti per entrare in Canada dal mese di aprile 2022 sono: Passaporto valido, Doppia vaccinazione, ETA e aver scaricato l’App ArriveCAN 72 ore prima della partenza”, conclude Air Transat.

