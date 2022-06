Airbus e Kansai Airports collaborano per studiare l’uso dell’idrogeno nella decarbonizzazione dell’aviation sector in Giappone

Airbus e Kansai Airports hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare l’uso dell’idrogeno in tre degli aeroporti del Gruppo in Giappone (Kansai International Airport, Osaka International Airport e Kobe Airport).

Attraverso questa partnership, Airbus e Kansai Airports prepareranno insieme una tabella di marcia per affrontare le sfide e definire un advocacy plan per il fabbisogno di idrogeno. Entrambe le parti guiderebbero lo studio sullo sviluppo di infrastrutture per l’uso dell’idrogeno nel settore dell’aviazione.

Ciascun partner sfrutterà le proprie competenze complementari per aiutare a definire le potenziali opportunità che l’idrogeno può offrire a sostegno della decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Airbus fornirà aircraft characteristics, fleet energy usage, insight on hydrogen-powered aircraft for ground operations. Kansai Airports studierà le infrastrutture necessarie negli aeroporti per l’introduzione di aeromobili alimentati a idrogeno.

“Siamo molto lieti di avere a bordo Kansai Airports, uno dei principali gruppi aeroportuali del Giappone”, ha affermato Stéphane Ginoux, Head of North Asia region for Airbus and President of Airbus Japan. “L’idrogeno è una delle tecnologie a emissioni zero più promettenti in quanto può essere creato da energie rinnovabili e non produce emissioni. L’idrogeno rinnovabile aiuterà a decarbonizzare non solo gli aerei, ma anche tutto il trasporto terrestre associato all’aeroporto”.

“Abbiamo fissato l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 per i tre aeroporti in cui operiamo e questa partnership con il principale produttore di aeromobili Airbus ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Yoshiyuki Yamaya, Representative Director and CEO of Kansai Airports. Benoit Rulleau, Representative Director and Co-CEO, ha aggiunto: “Siamo lieti di estendere qui in Giappone gli sforzi congiunti tra Airbus e il nostro azionista VINCI Airports, guidando l’introduzione dell’idrogeno negli aeroporti, per decarbonizzare il trasporto aereo. Il Giappone vanta un ambiente molto attivo nel campo dello sviluppo dell’idrogeno”.

Airbus sta già lavorando in collaborazione con aeroporti di tutto il mondo, incluso il protocollo d’intesa con VINCI Airports, per guidare l’aumento dell’uso dell’idrogeno nell’industria aeronautica. Questo MoU con Kansai Airports è il primo che Airbus ha firmato con un operatore aeroportuale in Giappone e segue quello firmato con Kawasaki Heavy Industries il mese scorso per lavorare insieme alla realizzazione di una hydrogen society in Giappone.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)