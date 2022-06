JetBlue lancia un servizio per il Canada con il primo volo in atterraggio a Vancouver

JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il servizio dal New York John F. Kennedy International Airport (JFK) al Vancouver International Airport (YVR).

“Con voli giornalieri diretti da New York, JetBlue continua a portare avanti la sua strategia di crescita transcontinentale e introduce il servizio pluripremiato della compagnia aerea e le tariffe basse ai nuovi clienti in Canada.

Rafforzando la Northeast Alliance (NEA) di JetBlue, il servizio verso Vancouver porta JetBlue verso la sua prima destinazione in Canada, diversificando al contempo la sua strategia di focalizzazione sulla città di New York. JetBlue diventa anche l’unica compagnia aerea a servire Vancouver con un servizio diretto da New York-JFK. Vancouver è una delle oltre mezza dozzina di nuove città recentemente aggiunte alla mappa delle rotte di JetBlue. JetBlue continua a crescere oltre gli Stati Uniti con oltre 30 destinazioni internazionali in più di due dozzine di paesi. Nel 2022, la NEA offrirà quasi 500 partenze giornaliere dai tre principali aeroporti di New York”, afferma JetBlue.

“L’aggiunta di Vancouver alla nostra mappa delle rotte segna un’importante pietra miliare per JetBlue come nostra prima destinazione canadese”, ha affermato Andrea Lusso, vice president of network planning, JetBlue. “Non vediamo l’ora non solo di presentare il nostro servizio eccezionale e le nostre tariffe competitive ai clienti canadesi, ma anche di fornire l’accesso a tutte le città che serviamo da New York”.

“Il nuovo servizio diretto di JetBlue per JFK significa un accesso più facile da un importante mercato della costa orientale ed è un altro passo significativo per Vancouver verso la ricostruzione della nostra visitor economy. Il servizio aereo non-stop dalle principali città del Nord America rende la nostra città una destinazione ancora più attraente per eventi d’affari e per i viaggiatori di piacere. JetBlue non avrebbe potuto fare una scelta migliore come prima destinazione canadese con Vancouver”, ha affermato Royce Chwin, Presidente e CEO di Destination Vancouver.

“Vancouver International Airport (YVR) è un hub globale diversificato che serve passeggeri, partner, lavoratori e comunità attraverso la modernizzazione digitale, la leadership climatica, la riconciliazione e la sostenibilità finanziaria. YVR è stato nominato miglior aeroporto del Nord America per il 12° anno consecutivo agli Skytrax World Airport Awards. YVR è stato anche l’unico aeroporto in Canada a ricevere lo Skytrax COVID-19 Airport Excellence award, che riconosce gli aeroporti selezionati dai passeggeri per aver fornito i più elevati protocolli di salute, igiene e sicurezza durante la pandemia globale”, prosegue JetBlue.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a JetBlue su YVR e siamo orgogliosi di fare di Vancouver la prima destinazione canadese della compagnia aerea nella sua rete in crescita del Nord America”, ha affermato Russell Atkinson, Director, Air Service Development at Vancouver Airport Authority. “JetBlue porta un altro collegamento diretto tra Vancouver e New York City. Il nuovo servizio diretto per JFK è un collegamento importante tra le nostre due regioni sia per i viaggi d’affari che di piacere, rafforzando ulteriormente la posizione di YVR come hub diversificato e andando a beneficio diretto della nostra comunità e dell’economia che la supporta”.

Lo schedule tra New York (JFK) e Vancouver (YVR) prevede un daily service a partire dal 9 giugno 2022. Il servizio verso Vancouver opera utilizzando aeromobili Airbus A320.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: JetBlue)