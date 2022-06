ITA Airways: grande successo alla Milano Design Week 2022

Dal 7 al 12 giugno ITA Airways è stata protagonista della Milano Design Week 2022, con lo spazio esperienziale “Tutto il cielo in una stanza” in via della Spiga 26, costruito per far vivere ai visitatori un viaggio ideale con eventi ed esperienze immersive.

“La settimana è stata un successo. Più di 7000 persone hanno visitato il padiglione nelle sei giornate di esposizione, caratterizzati da momenti con la stampa moderati dalla direttrice del TG1 Monica Maggioni e dal direttore editoriale di Vanity Fair, Simone Marchetti.

A riconferma di questo grande risultato gran successo fra i visitatori anche per il programma Volare, tanti i nuovi iscritti che sono entrati far parte della famiglia ITA Airways che è arrivata a 465.000 iscritti.

Nel dettaglio, lo spazio espositivo ha promosso le seguenti novità:

– Il design delle cabine ideato dal designer Walter De Silva.

– Le nuove uniformi realizzate con l’amabile consulenza dello stilista Brunello Cucinelli.

– Il nuovo catering curato dallo chef Enrico Bartolini.

– Le iniziative di sostenibilità con l’introduzione nella flotta dei nuovi Airbus A350 con tecnologie all’avanguardia che consentiranno di ridurre nell’arco di piano ‘21-‘25 le emissioni di CO2 di 750 mila tonnellate, in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

– La presentazione delle nostre destinazioni”, afferma ITA Airways.

“Ai tre momenti stampa che si sono tenuti nelle giornate del 7, 8 e 9 giugno presso l’hub Spiga 26 di ITA Airways, oltre ai tre talenti e ambassador delle importanti novità nella customer experience offerta dalla Compagnia ai propri clienti – Walter De Silva, Brunello Cucinelli e Enrico Bartolini, hanno partecipato come relatori Javier Zanetti, Vice Presidente dell’Inter e membro del Comitato Organizzatore delle competizioni FIFA, l’attrice e modella Greta Ferro, la stella NBA e della Nazionale Italiana Pallacanestro Danilo Gallinari, il direttore editoriale di Wired Italia Federico Ferrazza e la fotografa Nima Benati”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: LaPresse/Nicolò Campo – ITA Airways)