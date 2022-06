NHIndustries e NAHEMA firmano un innovativo NH90 support contract

NHIndustries ha firmato un innovativo NH90 support contract con la NATO agency NAHEMA, in qualità di contracting authority per conto della Direction générale de l’armement (the French Armament General Directorate) e della Direction de la maintenance aéronautique (the French Aeronautics Support Directory) per il French Ministry of the Armed Forces e del BAAINBww per il German Ministry of Defence. Questo contratto migliorerà gli availability rates degli NH90 naval (NFH) and tactical (TTH) helicopters.

L’NH90 Operational Support (NOS) contract, che sarà performance based, vedrà entrambe le nazioni delegare una parte importante delle loro attività logistiche e di manutenzione a NHIndustries, consentendo loro di concentrarsi sulle proprie operazioni. L’accordo è stato inoltre concepito in modo tale da consentire l’adesione di altre nazioni in qualsiasi momento.

“NHIndustries è pienamente impegnata a garantire la soddisfazione del cliente e i contenuti di questo accordo sono stati elaborati con cura per fornire alle forze armate francesi e tedesche il giusto insieme di servizi per migliorare l’operabilità, l’accessibilità e la manutenzione dell’NH90. Questo nuovo contratto di supporto rafforzerà anche il nostro attuale rapporto con il nostro partner NAHEMA”, afferma Nathalie Tarnaud-Laude, President of NHIndustries. “Il contratto include il supporto delle customers continuing airworthiness management organisations, che garantisce la continued airworthiness degli aeromobili e delle loro parti e stabilisce un approccio migliorato per la gestione della supply chain per i pezzi di ricambio e component MRO”.

“Questo accordo, costituito da un insieme armonizzato di servizi che coprono le esigenze operative di diverse varianti di elicotteri, segna una nuova fase del coinvolgimento dinamico tra NHIndustries e NAHEMA”, afferma l’ammiraglio Giorgio Gomma, General Manager of NAHEMA. “Siamo fiduciosi che questo nuovo approccio migliorerà l’efficacia delle flotte NH90 e potrebbe presto essere esteso ad altre nazioni che utilizzano questi elicotteri”.

Attraverso il contratto, NHIndustries si assume la piena responsabilità di garantire il flusso continuo di pezzi di ricambio in Francia e Germania attraverso un flight-hour-based service. Gestirà gli inventari di entrambe le nazioni, allo stesso tempo allocando risorse per garantire che scheduled inspections and maintenance si svolgano senza interruzioni.

Il contratto prevede inoltre una serie di catalogue services attivabili secondo le esigenze dell’intera collettività o delle singole nazioni, consentendo così la massima flessibilità.

L’accordo copre cinque anni di sostegno con due proroghe facoltative di cinque anni ciascuna, per una durata complessiva di 15 anni. Servirà fino a 100 NH90 in Francia e fino a 131 NH90 in Germania.

L’elicottero militare NH90 è un moderno multi-role rotorcraft progettato per soddisfare i più severi standard NATO. Sviluppato in due versioni – tactical transport (TTH) e NATO frigate helicopter (NFH) – l’NH90 contiene un unique, fully integrated mission system per le operazioni nelle condizioni più difficili su terra e mare, giorno e notte. È stato ordinato da quattordici nazioni (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Australia, Finlandia, Grecia, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Qatar, Spagna e Svezia).

(Ufficio Stampa NHIndustries – Airbus – Photo Credits: Copyright Patrick Heinz – NHIndustries)