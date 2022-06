Decolla il primo collegamento da Perugia a Lamezia di Albastar

Un water cannon salute all’Aeroporto di Perugia inaugura il nuovo collegamento diretto per Lamezia Terme di Albastar, che è programmato ogni martedì e giovedì, per tutta la stagione Iata estiva.

I voli sono operati da aeromobili Boeing B737-800NG, configurati a 189 posti in classe unica, con il seguente operativo (orari locali):

Martedì:

Volo AP519 partenza da Perugia 12:55 – arrivo a Lamezia Terme 14:10.

Volo AP520 partenza da Lamezia Terme 14:55 – arrivo a Perugia 16:15.

Giovedì:

Volo AP519 partenza da Perugia 18:10 – arrivo a Lamezia Terme 19:25.

Volo AP520 partenza da Lamezia Terme 20:10 – arrivo a Perugia 21:30.

Per festeggiare questo nuovo collegamento, Albastar e SASE hanno lanciato una doppia offerta che prevede la tariffa promozionale da 35€ a tratta, tasse e bagaglio a mano inclusi e, per le prenotazioni effettuate entro il 30.06.2022, il parcheggio in aeroporto gratuito (fino ad una sosta massima di sette giorni). Per ulteriori informazioni: www.airport.umbria.it.

Inoltre, per gli studenti è stato creato il codice sconto UNIPEG, da utilizzare in sede di prenotazione sul sito www.albastar.es che permette uno sconto di 10€ per passeggero per tratta, valido per tariffe superiori a 65€ (comprensivo di tasse) e per prenotazioni effettuate entro 31/7/2022.

Albastar è già attiva da Perugia con due voli settimanali, in continuità territoriale, diretti a Trapani e programmati ogni martedì e giovedì.

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.

Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto internazionale dell’Umbria, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di dare il benvenuto al volo Albastar che inaugura i nuovi collegamenti tra Umbria e Calabria. Ci auguriamo che la rotta, grazie anche alle promozioni che permettono spostamenti agevoli ed economici, potranno dare ulteriore impulso all’economia dei due territori facilitando gli scambi legati a business, turismo ed Università”.

“Albastar, membro IATA con certificazione IOSA, è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA”, conclude Albastar.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Federico Ventriglia – Umbria International Airport)