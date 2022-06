News Brevi – 14.06.2022

INAUGURATA A MILANO LINATE LA NUOVA LIBRERIA FELTRINELLI – Inaugurato oggi, all’aeroporto di Milano Linate il nuovo spazio laFeltrinelli, il più grande presente in un aeroporto. Dopo l’apertura a gennaio 2022 a Milano Malpensa, grazie alla collaborazione con Dufry leader mondiale nel settore duty and duty paid, Librerie Feltrinelli accompagna la ripartenza della mobilità internazionale ampliando la propria presenza negli aeroporti di Milano con ulteriori 300 metri quadrati di store presso l’area imbarchi a Linate: una proposta culturale di oltre 10.000 titoli che spaziano dalla narrativa alla letteratura per bambini e ragazzi ai libri legati al viaggio, oltre a una selezione di titoli a sorpresa che incrociano le destinazioni dei voli in partenza con le letture suggerite dai librai laFeltrinelli. “Librerie Feltrinelli da sempre cura il design delle proprie librerie per renderle rispondenti ai differenti contesti che le accolgono, seguendo in questo processo le esigenze dei lettori. In particolare, per quelli in viaggio abbiamo pensato a una libreria che riempisse il tempo dell’attesa prima della partenza anticipando la visione dell’arrivo: verde naturale, un reparto a misura di bambini e una selezione di letture d’ispirazione per godere da subito dell’emozione del viaggio. Un grande spazio che riconferma la volontà di presidiare il settore travel e turismo, come testimonia la presenza di Librerie Feltrinelli in alcuni dei maggiori luoghi di transito di sud, centro e nord Italia: dagli aeroporti di Olbia e ora Milano Linate e Malpensa, alle stazioni di Milano Garibaldi, Milano Centrale, Napoli Capodichino, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova e Firenze Santa Maria Novella”, afferma Alberto Rivolta – Amministratore Delegato Librerie Feltrinelli. “Con l’apertura oggi dello store laFeltrinelli si completa l’offerta commerciale della nuova piazza nell’area imbarchi di Linate, che grazie anche a una selezione di brand del lusso punta a soddisfare le esigenze dei passeggeri del nostro city airport, rendendo così migliore la travel experience di chi viaggia. Siamo contenti che l’ultimo tassello della nuova Linate coincida con una ripresa che si avvicina ai livelli di traffico pre pandemia”, afferma Armando Brunini – Amministratore Delegato SEA. L’aeroporto è pronto ad accogliere i numerosi passeggeri che già negli ultimi mesi hanno ripreso a viaggiare. Il mese di maggio in particolare si è chiuso con un -12,7% rispetto al 2019. Segnali incoraggianti anche nei primi dodici giorni di giugno con un -9% rispetto sempre al 2019.

EMIRATES ANNUNCIA ROTAZIONI NEL SUO COMMERCIAL OPERATIONS TEAM – Emirates ha annunciato rotazioni manageriali nel suo commercial operations team in Middle East, Far East, Europe and Africa, posizionando i talenti degli UAE nei mercati chiave e nei ruoli commerciali globali. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer for Emirates Airline, ha dichiarato: “Abbiamo un grande pool di talenti di cittadini UAE e continuiamo a investire in loro e a fornire loro opportunità di crescita per portare la loro carriera al livello successivo. La nostra speranza è quella di costruire una forte pipeline di leadership che sosterrà la visione economica strategica degli Emirati Arabi Uniti e guiderà l’Emirates and UAE aviation nei prossimi 50 anni di crescita. Sono fiducioso nella capacità dei nostri manager appena nominati di rafforzare ulteriormente la nostra presenza commerciale e di rispondere in modo dinamico per servire i nostri clienti e partner in un panorama di viaggio in rapida evoluzione”. I commercial team members di Emirates assumeranno i loro nuovi ruoli dal 1° luglio, come segue: Saeed Abdulla Miran, attualmente Country Manager Hong Kong, assumerà il ruolo di Country Manager Filippine; Reema Al Marzouqi, assumerà il ruolo di Country Manager Bahrain; Abdulla Adnan, attualmente Commercial Support Manager, assumerà il ruolo di Country Manager Tanzania; Majid Al Falasi, attualmente Country Manager Tanzania, assumerà il ruolo di Country Manager Sudan; Mohamed Taher, attualmente Commercial Support Manager, sarà Commercial Support Manager in Kenya: Rashed Salah Al Ansari, si trasferirà nell’Emirates Global Sales unit come Key Account Controller; Hamad Al Ali, passerà all’Emirates UAE Sales team come Business Development Manager; Mohammed Alqassim assumerà il ruolo di Country Manager Cipro. L’Emirates commercial outstation programme è un programma di leadership che spinge i cittadini degli Emirati Arabi Uniti ad assumere future posizioni di leadership. Come parte del programma, le rotazioni dei ruoli aiutano i cittadini UAE a sviluppare le proprie capacità e competenze ampliando la loro esposizione ai diversi ruoli delle operazioni commerciali globali della compagnia aerea.

EMIRATES PREMIATA PER LA SICUREZZA DEI SUOI GROUND TRANSPORT SERVICES – Emirates, rinomata per i suoi servizi di trasporto aereo leader a livello mondiale, è stata anche premiata per i suoi ground transport services con premi in più categorie, ai recenti RoSPA awards, tenuti per la prima volta a Dubai. Unica compagnia aerea ad aver ottenuto riconoscimenti per tre anni consecutivi, il team Emirates ha ricevuto gold awards in tre categorie principali: Fleet Safety Award, Health and Safety Award e Leisure Safety Award. Il team ha anche aggiunto l’ambito Health and Safety – Team of the Year (Middle East), per la seconda volta in tre anni, dimostrando risultati tangibili nelle sue operational safety performance, negli health and safety governance systems e nelle precauzioni COVID-19 a tutela delle persone e dei clienti. Negli Emirati Arabi Uniti, Emirates gestisce una flotta di oltre mille veicoli per il trasporto di first and business class passengers, cabin crew and flight deck, nonché altri dipendenti da e verso il posto di lavoro, con una media di 2,5 milioni di viaggi su strada in un anno normale. Mette inoltre in atto standard e protocolli per i fornitori di servizi per il trasporto di premium customers da e per l’aeroporto in tutta comodità e sicurezza, come parte del suo esclusivo servizio Emirates Chauffeur Drive. Uno dei numerosi vantaggi per l’Emirates cabin crew è un servizio navetta dedicato e all’avanguardia da e per il loro alloggio all’aeroporto. I piloti di Emirates sono guidati da un autista tra la loro casa e l’aeroporto per i loro compiti di volo. Anche il personale di terra sia per Emirates che per dnata viene trasportato da e per il lavoro. RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents), è un’organizzazione britannica che si concentra sulla promozione e l’agevolazione della salute e sicurezza sul lavoro e della sicurezza stradale, domestica, del tempo libero e dell’istruzione in tutto il mondo. I premi annuali RoSPA sono esaminati da un gruppo di valutatori indipendenti, con proposte rigorose che richiedono prove dimostrabili dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza, inclusi aspetti come valutazioni del rischio, audit sulla sicurezza e iniziative di educazione alla sicurezza.

AER LINGUS: PROMO FLASH SUI VOLI PER IL NORD AMERICA – Aer Lingus ha lanciato una promozione flash che offre fino a 200€ di sconto sui voli (acquistati come andata e ritorno) per il Nord America per celebrare la revoca dell’obbligo di test Covid-19 per l’ingresso negli Stati Uniti. L’amministrazione Biden ha annunciato che il Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti ha eliminato l’obbligo per i viaggiatori di fornire un test Covid-19 negativo prima di entrare negli Stati Uniti. Aer Lingus continua a collegare l’Italia con il Nord America, via Dublino, con 7 tratte per le città americane di Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Orlando, Seattle, Washington. Come di consueto, i clienti che volano verso gli USA con Aer Lingus beneficiano a bordo dei servizi di ristorazione e intrattenimento gratuiti. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i clienti Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, direttamente all’aeroporto di Dublino, evitando lo stress all’arrivo. Reid Moody, Chief Strategy and Planning Officer di Aer Lingus, ha dichiarato: “L’annuncio della revoca del test per viaggiare negli Stati Uniti è stato accolto con grande favore da tutti noi di Aer Lingus. Per festeggiare, abbiamo lanciato una promozione flash valida fino al 17 giugno che offre fino a 200€ di sconto sui voli, acquistati come andata e ritorno. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri clienti a bordo quest’estate, di ricongiungere famiglie, amici e colleghi e di supportare le aziende e il turismo su entrambe le sponde dell’Atlantico”. La promozione flash di Aer Lingus è attiva su aerlingus.com fino alla mezzanotte del 17 giugno e offre ai viaggiatori uno sconto di 100€ sui biglietti (acquistati come andata e ritorno) in classe Economy e 200€ di sconto sui biglietti (acquistati come andata e ritorno) in classe Business. L’offerta è valida per viaggiare da luglio a settembre 2022. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com.

AIRBUS: PRONTO PER IL LANCIO IL MEASAT-3D COMMUNICATIONS SATELLITE – Il satellite per telecomunicazioni MEASAT-3d costruito da Airbus si trova a Kourou, nella Guyana francese, ed è pronto per il lancio su Ariane 5 il 22 giugno 2022. MEASAT-3d è il 57° satellite E3000 costruito da Airbus e sarà posizionato nel 91.5°E orbital slot e collocato con MEASAT-3b, anch’esso costruito da Airbus. Questo nuovo satellite migliorerà significativamente le broadband speeds fino a 100 Mbps in aree con connettività terrestre limitata o assente in tutta la Malesia, continuando a fornire ridondanza e capacità aggiuntiva per la distribuzione di video in HD, 4K e, infine, 8K nella regione Asia-Pacifico. Francois Gaullier, Head of Telecom Satellites, Airbus, ha dichiarato: “MEASAT-3d si basa sulla nostra piattaforma satellitare Eurostar altamente affidabile, inclusa l’attuale serie E3000, con 58 in orbita che hanno segnato oltre 1000 anni di operazioni di successo. MEASAT è un cliente chiave per noi e non vediamo l’ora che questo veicolo spaziale avanzato supporti la loro attività futura”. Oltre ad avere C and Ku-bands capacity per DTH, distribuzione video e servizi di telecomunicazione, presenta anche una HTS Ka-band mission con multiple user spot beams ottimizzati per fornire comunicazioni a banda larga ad alta velocità sulla Malesia, per colmare il divario digitale nel Paese; un Q/V band payload, primo nel suo genere nella regione Asia-Pacifico, consente a MEASAT di studiare gli effetti di propagazione nelle regioni ad alta piovosità come la Malesia, per consentire la progettazione dei suoi satelliti di prossima generazione. Il satellite trasporta anche un L-band navigation hosted payload per il Korea Augmentation Satellite System (KASS) for KTSAT. Pianificato per più di 19 anni di funzionamento, MEASAT-3d è progettato per avere una potenza elettrica di 12kW a fine vita.

AIRGEST, SOCIETA’ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO VINCENZO FLORIO DI TRAPANI, COMPIE 30 ANNI – Airgest, società di gestione dell’aeroporto internazionale Vincenzo Florio, compie 30 anni. Mercoledì 29 giugno 2022 ore 10:00 Airgest, ha organizzato un incontro con stampa e autorità e aperto al pubblico, in occasione del trentennale di gestione dell’aeroporto internazionale Vincenzo Florio. Si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il trasporto aereo ed il ruolo degli scali regionali” alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di autorità militari e civili. Ad aprire i lavori dell’incontro, moderato dal giornalista del Sole 24 Ore, Nino Amadore, sarà il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. Tra gli interventi previsti quello del presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, sul tema “La ripresa del trasporto aereo, i sistemi aeroportuali, il nuovo PNA”; Moris Ghiandoni, comandante del 37° stormo di Trapani Birgi che parlerà di “Convivenza tra scali militari e civili”; Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti su “Gli scali regionali: indispensabili infrastrutture territoriali”. Presente anche la politica regionale con i suoi più alti vertici. Oltre al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a cui saranno affidate le conclusioni, interverrà Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana sul tema “Economia del turismo e ruolo degli scali regionali”; Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana sul tema “Le infrastrutture di collegamento in Sicilia”. Seguirà Sandro Pappalardo, consigliere Enit, su “Turismo e infrastrutture”.

AEROPORTI DI PUGLIA: NOTA STAMPA SU ATTERRAGGIO DI EMERGENZA A BARI – Aeroporti di Puglia comunica: “Atterraggio di emergenza questa mattina nell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Un Airbus A319 della compagnia Volotea proveniente da Mykonos e diretto a Napoli è stato dirottato sullo scalo barese per un guasto tecnico. Immediata è stata l’attivazione delle procedure previste dal piano di emergenza aeroportuale. L’aeromobile, a bordo del quale c’erano 129 passeggeri, è atterrato pochi minuti dopo, regolarmente senza alcuna conseguenza. I passeggeri partiranno alla volta di Napoli con un altro aeromobile della stessa compagnia alle 14.30”.

BRITISH AIRWAYS: COMPANION VOUCHER APERTI AI SOLO TRAVELLERS – I viaggiatori che si imbarcano in avventure da soli in tutto il mondo possono ora godere di nuovi vantaggi dal loro Companion Voucher, come hanno annunciato British Airways e American Express. Da oggi, i titolari di carta che hanno guadagnato un Companion Voucher da settembre 2021 con la British Airways American Express® Credit Card o la British Airways American Express® Premium Plus Card possono scegliere di riscattarlo al momento della prenotazione di un viaggio da soli, ricevendo uno sconto del 50% sul costo Avios della prenotazione. Questa è un’opzione aggiuntiva per i viaggiatori che offre maggiore flessibilità. I titolari di carta possono comunque scegliere di utilizzare il Companion Voucher per viaggiare con un amico come avrebbero fatto in precedenza, ricevendo un secondo posto per un accompagnatore che viaggia con lo stesso Reward Flight booking senza Avios aggiuntivi. I Companion Voucher vengono assegnati ai viaggiatori che sono titolari di una British Airways American Express Card e raggiungono l’importo di spesa richiesto entro l’anno di iscrizione alla carta. Possono essere riscattati sui British Airways Reward Flights disponibili, che non devono iniziare nel Regno Unito, consentendo ai titolari di carta di prenotare un viaggio per il 50% degli Avios richiesti o di accogliere un secondo viaggiatore sul loro viaggio – sugli stessi voli e nelle stesse cabine – senza Avios aggiuntivi, oltre al pagamento di tasse, commissioni e spese per persona. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.ba.com/amex-companion.

DELTA: SMALL DIVERSE BRANDS GUIDANO L’AGGIORNAMENTO DI CIBI E BEVANDE QUESTA ESTATE – A partire da questo mese, i clienti Delta possono sorseggiare nuovi tè, caffè freddo, spumante e birra e fare uno spuntino con una selezione aggiornata di prelibatezze. I Domestic First Class customers potranno inoltre godere di una varietà di bevande di benvenuto e pasti stagionali rinfrescati a bordo. La gamma di nuovi prodotti mette in evidenza le piccole imprese, i fornitori di tutto il mondo e i marchi guidati da donne e LGBTQ, basandosi sui recenti sforzi di Delta per creare un’esperienza di bordo incentrata sulle persone e sui valori. “Ascoltiamo sempre ciò che i nostri clienti ci dicono che vorrebbero vedere a bordo e diamo loro di più di ciò che dicono di desiderare, avendo anche un impatto nelle comunità globali”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-Flight Service at Delta. “La nostra collaborazione con marchi come Thrive Farmers si basa sulla nostra missione di collaborare con aziende che fanno del bene nel mondo, arricchendo la vita delle persone che creano i loro prodotti”.

LOCKHEED MARTIN REALIZZERA’ IL PRIMO LONG DURATION ENERGY STORAGE SYSTEM PER L’U.S. ARMY – Lockheed Martin si è aggiudicata un contratto per la costruzione del primo megawatt-scale, long-duration energy storage system for the U.S. Department of Defense (DoD). GridStar® Flow sarà installato a Fort Carson, Colorado, per l’U.S. Army sotto la gestione dell’U.S. Army Engineer Research and Development Center’s (ERDC) Construction Engineering Research Laboratory (CERL). GridStar Flow è un’innovativa redox flow battery progettata per large-capacity storage applications, che immagazzina l’energia generata da fonti di energia rinnovabile e la invia alle reti elettriche durante i picchi di domanda o la perdita di elettricità imprevista. Questo sistema sarà testato rispetto a protocolli che simulano la microrete e l’integrazione rinnovabile per garantire che le missioni critiche possano continuare in caso di interruzione di corrente a lungo termine. Si prevede una discharge duration di 10 ore.

BOEING: NUOVA PASRTNERSHIP CON VIRGINIA TECH – Boeing ha annunciato una nuova partnership con il Commonwealth of Virginia and Virginia Tech per creare il Boeing Center for Veteran Transition & Military Families, un nuovo hub per i veterani e le loro famiglie. Il Centro, che avrà sede presso il Virginia Tech’s Innovation Campus in Alexandria, Va., fornirà risorse di carriera e opportunità di impiego anticipate per i veterani in uno dei corridoi tecnologici in più rapido sviluppo della nazione, nonché sostegno alle famiglie dei militari durante la transizione verso una civilian life. “Boeing ha una lunga e orgogliosa storia di supporto ai veterani e alle loro famiglie. Siamo anche uno dei principali datori di lavoro, con i veterani che rappresentano oltre il 15% della nostra forza lavoro. Quindi siamo onorati di unirci a Virginia e Virginia Tech per rafforzare l’impegno di Boeing nei confronti dei veterani con questo Center for Veteran Transition & Military Families”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing. La partnership tra Boeing e Virginia Tech risale a 70 anni fa, evidenziata dal recente investimento di 50 milioni di dollari dell’azienda per diventare il primo partner dell’Innovation Campus.

LOCKHEED MARTIN E KAI FIRMANO UN TEAMING AGREEMENT PER FUTURE T-50 OPORTUNITIES – Lockheed Martin e Korea Aerospace Industries (KAI) hanno firmato un teaming agreement for future T-50 opportunities, la più recente partnership nella relazione decennale tra le società. “Lockheed Martin è un air power solutions leader, che offre capacità nell’intero spettro di training and combat aircraft”, afferma Aimee Burnett, vice president, Integrated Fighter Group Business Development at Lockheed Martin. “Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con KAI sul T-50 per sfruttare le nostre esperienze collettive, per addestrare la prossima generazione di piloti”. “Il T-50 è un aircraft program collaudato che riduce la curva di apprendimento per i nuovi piloti e li fa volare più velocemente, anche su velivoli di quinta generazione come l’F-35”, prosegue Lockheed Martin “È qui che entrano in gioco i vantaggi del collaudato programma T-50”, afferma Aimee Burnett. Inoltre, un ground-based training system contiene una serie di tecnologie innovative per fornire opzioni per l’addestramento in un ambiente di simulazione. “Ci concentriamo sulla readiness per le flotte e i clienti che supportiamo e portiamo nuovi strumenti digitali per abilitare nuove capacità”, afferma Aimee. “Stiamo assistendo al successo. Ad esempio, con il T-50, il mission capable rate si mantiene forte al 90% in 300.000 ore di volo, un risultato eccezionale che dimostra la nostra attenzione”. Il programma T-50 è stato originariamente sviluppato da KAI in collaborazione con Lockheed Martin, con il primo volo nel 2002 e il first production flight nel 2005. Da allora, 208 aerei sono stati prodotti, con altri 28 ordinati in una serie di aerobatic and combat variants tra cui T-50A, T-50B, TA-50 e FA-50.