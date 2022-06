Royal Jordanian nomina AVIAREPS PSA Italia in occasione dell’apertura della nuova rotta tra Amman e Milano

Royal Jordanian, compagnia aerea nazionale della Giordania, ha scelto AVIAREPS come Passenger Sales Agent (PSA) per il Nord Italia. Questa nomina avviene in occasione dell’apertura della nuova rotta di Royal Jordanian tra Amman e Milano, per posizionare Amman come la principale porta di accesso per il Levante, riaffermando al contempo il proprio impegno a fornire offerte uniche, pacchetti vacanza ed esperienze esclusive per i clienti.

AVIAREPS, leader mondiale nella rappresentanza del turismo, dell’aviazione e dell’ospitalità con 65 uffici in 48 paesi del mondo, collabora già con Royal Jordanian come GSA in Austria, Belgio, Danimarca, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Estonia, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

“In linea con la strategia quinquennale di RJ di ampliare la propria flotta e ampliare continuamente il proprio network, a partire dal 21 settembre Royal Jordanian opererà tre voli diretti settimanali da Milano Malpensa, mercoledì, sabato e lunedì per Amman-Giordania, in partenza da MXP alle 16:40 con arrivo ad AMM alle 21:40 (stessi giorni operativi con partenza da AMM alle 11:45, arrivo a MXP alle 15:15).

Dal proprio hub presso l’aeroporto internazionale Queen Alia, Royal Jordanian serve destinazioni in tutto il mondo attraverso un ampio network via Amman verso l’Europa, il Medio Oriente, il Nord America, il Nord Africa e l’Estremo Oriente. Attraverso le sue 13 compagnie aeree partner internazionali nell’alleanza oneworld, Royal Jordanian offre una rete di oltre 1.000 aeroporti in 170 paesi”, afferma il comunicato.

Commentando il nuovo accordo, Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer di Royal Jordanian, ha dichiarato: “Royal Jordanian continuerà a far crescere il proprio network per incrementare il traffico e collegare la Giordania al mondo, in linea con la nostra visione e strategia per diventare la compagnia aerea preferita per il Levante. Inoltre, ci stiamo focalizzando sull’aumento del turismo in Giordania e questo richiede la presenza di partner preziosi come AVIAREPS. Quindi, insieme ad AVIAREPS, non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti nel Nord Italia i vantaggi di questa visione ampliata e di offrire i vantaggi della Giordania sia come destinazione turistica, sia come collegamento commerciale e culturale vitale con il resto del mondo”.

Marcelo Kaiser, COO Aviation, AVIAREPS: “Lavoriamo con Royal Jordanian da anni nei Paesi Nordici e baltici e abbiamo recentemente esteso la nostra cooperazione ad Austria, Svizzera, Belgio e Lussemburgo. Siamo molto lieti che la compagnia ci abbia affidato anche l’Italia. La nostra nuova nomina in un mercato importante è la conferma della nostra lunga collaborazione di successo”.

“La Giordania unisce il fascino del vecchio mondo e antichi siti storici e religiosi in un fiorente paese moderno. È una destinazione affascinante che offre relax alle rigeneranti terme del Mar Morto, nel punto più basso della terra. I siti storici in Giordania includono Petra, una delle sette meraviglie del mondo, e l’antica città romana di Jerash, che è una delle città greco-romane meglio conservate al mondo”, afferma Giulio Santoro, GM Italy & VP South Europe, AVIAREPS. “Non vediamo l’ora di implementare i vantaggi della nostra partnership ampliata con Royal Jordanian. AVIAREPS ha stabilito un legame unico nel mercato italiano ed europeo basato sulla qualità e sulla fiducia. Questo avvantaggia sia i nostri partner sia i nostri clienti”.

“Essendo la principale compagnia aerea nella regione, la visione di Royal Jordanian è quella di essere la compagnia aerea preferita che collega la Giordania e il Levante con il mondo.

Dal suo hub presso l’aeroporto internazionale Queen Alia, RJ gestisce la sua moderna flotta di aeromobili per raggiungere destinazioni in tutto il mondo fornendo un’ampia rete di viaggi per i suoi ospiti via Amman verso l’Europa, il Medio Oriente, gli Stati Uniti, il Canada, il Nord Africa e l’Estremo Oriente. Attraverso le sue 13 compagnie aeree partner internazionali nell’alleanza oneworld, RJ offre una rete di oltre 1.000 aeroporti in 170 paesi”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Aviareps)