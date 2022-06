Wizz Air guida la ripresa del settore con nuove assunzioni

Wizz Air annuncia che sono oltre 1.000 i membri dell’equipaggio di cabina e 400 i piloti che ha assunto nei primi cinque mesi del 2022, guidando così la ripresa del settore dell’aviazione.

“Per raggiungere l’obiettivo dell’azienda di avere 20.000 dipendenti entro il 2030, Wizz Air effettua continue assunzioni in tutta la sua rete per attirare i migliori talenti che hanno fatto del cielo il loro ufficio soleggiato.

Wizz Air è inoltre orgogliosa di porre attenzione sulla diversità e sulle varie culture. I suoi dipendenti provengono da oltre 60 nazioni diverse, e Wizz Air continuerà incessantemente a reclutare nuove persone per il resto del 2022 e per gli anni che verranno.

Wizz Air accetta candidature sia di persone con precedenti esperienze come membri di equipaggio di cabina, sia di persone che non hanno alcuna esperienza nel settore. La compagnia aerea fornirà una formazione professionale gratuita a tutti i candidati selezionati, della durata compresa tra le quattro e le sei settimane a seconda della loro esperienza. I nuovi assunti riceveranno un’indennità di formazione per tutto il periodo di formazione. I requisiti completi si possono trovare a questo link: https://careers.wizzair.com/go/Cabin-Crew-Jobs/5258701/“, afferma Wizz Air.

“Dopo aver partecipato con successo a una delle giornate di reclutamento della compagnia, i candidati ricevono un’offerta di lavoro presso la compagnia e non devono aspettare settimane e mesi né passare attraverso un processo di reclutamento inutilmente lungo. I candidati possono essere in volo in sole 8 settimane (compreso il tempo dei corsi di formazione e degli esami).

I membri dell’equipaggio di cabina di Wizz Air godono di uno stipendio competitivo, di un comodo orario mensile e di varie opportunità di sviluppo professionale. Possono ad esempio diventare istruttori, specialisti dell’esperienza del cliente o partecipare al programma Cabin Crew to Captain della compagnia aerea e inseguire i propri sogni anche in cockpit. L’equipaggio di cabina di Wizz Air può inoltre usufruire di sconti sui voli e bonus sui biglietti aerei per la famiglia e gli amici, in modo da poter viaggiare in tutto il mondo e creare così ricordi indimenticabili.

Wizz Air sta assumendo attivamente capitani, primi ufficiali e cadetti, con o senza qualifica di tipo, attraverso il sito web di reclutamento piloti della compagnia: https://careers.wizzair.com/go/Pilot-Jobs/5258601/. Analogamente alle opportunità di rapido sviluppo della carriera dell’equipaggio di cabina, anche i piloti hanno la possibilità di avanzare rapidamente passando da cadetti a primi ufficiali e poi al posto di sinistra. Per i piloti che desiderano eccellere nel loro ruolo sono disponibili anche diverse altre posizioni relative all’equipaggio di volo. Oltre ai numerosi vantaggi aziendali, i piloti possono optare per un’abilitazione di tipo sponsorizzata dalla compagnia, mentre l’indennità di formazione viene corrisposta a tutti i nuovi assunti durante il periodo di addestramento”, prosegue Wizz Air.

Andras Rado, Senior Cabin Crew Recruitment Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di sostenere i mercati del lavoro locali offrendo migliaia di posizioni presso Wizz Air. Siamo entusiasti del fatto che, dopo oltre due anni di difficoltà, stiamo assistendo a un ritorno alla normalità e continuiamo a offrire ancora più opportunità di lavoro a tutti coloro che sono alla ricerca di una carriera davvero entusiasmante e dinamica. Ci impegniamo a far sì che Wizz Air sia un ambiente di lavoro diversificato e a offrire ai nostri colleghi un chiaro percorso di carriera e rapide opportunità di avanzamento. Non vediamo l’ora di incontrare tutti coloro che sono interessati a intraprendere una carriera nel settore dell’aviazione a uno dei nostri eventi di reclutamento, in modo che possano conoscere tutte le entusiasmanti opportunità che offriamo. Ci auguriamo di darvi presto il benvenuto come nuovo membro della nostra famiglia multiculturale, dinamica e cool di WIZZ”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)