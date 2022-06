Emirates decolla per Tel Aviv

Emirates è decollata per Tel Aviv, segnando il primo volo passeggeri della compagnia aerea per Israele. Il volo Emirates EK931 è partito con 335 passeggeri, tra cui una delegazione VIP e media a bordo alle 12:20 ora locale.

“I dirigenti di Emirates a bordo includevano: Adel Al Redha, Chief Operating Officer; Dr Abdulla Al Hashimi, Divisional Senior Vice President, Group Security; Adil Al Ghaith, Senior Vice President, Commercial Gulf, Middle East & Central Asia; Khalid Bel Jaflah, Divisional Vice President, Commercial UAE and Oman; David Broz, Vice President Aeropolitical and Industry Affairs; Jeffrey Van Haeften, Vice President Cargo Global Sales and Commercial.

Il nuovo servizio giornaliero fornirà ai viaggiatori israeliani un comodo accesso a Dubai, con facili collegamenti con famose destinazioni turistiche come Australia, Filippine, Maldive, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. Emirates offrirà anche un comodo accesso a Tel Aviv da diversi punti della sua rete con più voli giornalieri e settimanali.

Oltre alla sua ultima destinazione, Tel Aviv, quest’anno Emirates riavvierà anche i servizi per Londra Stansted, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Christchurch”, afferma Emirates.

“L’aereo per il volo inaugurale di oggi è stato il popolare Boeing 777 Gamechanger di Emirates, con le uniche fully-enclosed First Class private suites con virtual windows. Emirates opererà quindi sulla rotta con il suo Boeing 777-300ER a tre classi, dotato di otto private suites in First Class, 42 lie flat seats in Business Class e oltre 300 spaziosi posti in Economy Class per il servizio giornaliero”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)