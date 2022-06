Ryanair celebra il sedicesimo anniversario a Perugia: 10 rotte per l’estate 2022

Ryanair celebra i 16 anni di attività a Perugia con un trend positivo delle prenotazioni estive e 10 rotte totali, inclusi 4 nuovi collegamenti con Barcellona, Brindisi, Bucarest e Vienna per quest’estate.

“L’operativo estivo record di Perugia migliora significativamente la connettività nazionale e internazionale dell’Umbria e sostiene oltre 260 posti di lavoro indiretti all’Aeroporto di Perugia.

Il più grande operativo di Ryanair per l’estate 2022 su Perugia offrirà: 10 rotte in totale, di cui 4 nuove per Barcellona, Brindisi, Bucarest e Vienna; oltre 50 voli a settimana; oltre 260 posti di lavoro in totale.

Sono passati 16 anni dal primo volo Ryanair da Perugia a Londra, nel 2006, e per celebrare questo importante traguardo Ryanair offre ora una maggiore connettività su Perugia con oltre 50 voli settimanali (30 in più rispetto al periodo pre-pandemia) verso 6 Paesi, offrendo ai turisti in partenza da Perugia un’ampia scelta di destinazioni europee di spicco e dando inoltre al turismo umbro lo stimolo necessario”, afferma Ryanair.

Da Perugia, Mauro Bolla, Country Manager per l’Italia di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di festeggiare il 16° anno di attività a Perugia con ottime performance a livello di prenotazioni e un operativo estivo da record che offre oltre 50 voli settimanali su 10 rotte, tra cui 4 nuovi voli per Barcellona, Brindisi, Bucarest e Vienna.

Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al Governo italiano di eliminare su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 la “tassa sul turismo”, che danneggia la competitività degli aeroporti italiani rispetto ai loro omologhi europei. L’abolizione di questa tassa favorirebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair.

Per consentire ai nostri clienti e ai visitatori da/per Perugia di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da 21,99 euro per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotati entro domenica 26 giugno”.

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha dichiarato: “Ryanair è sicuramente una delle compagnie aeree più grandi al mondo e lo scalo dell’Umbria stà lavorando ad una più ampia e lunga collaborazione con la compagnia aerea per i prossimi anni. L’obiettivo della Regione attraverso l’Aeroporto è quello di crescere sempre di più e di offrire sempre maggiori frequenze e collegamenti con nuovi paesi e città in Europa, permettendo così la crescita economica e culturale dell’intero territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Umbria International Airport – Photo Credits: Ryanair – Umbria International Airport)