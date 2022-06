Vueling premiata alla prima edizione di Italy’s Best Customer Service 2022/2023

Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG, è stata premiata in occasione della prima edizione di “Italy’s Best Customer Services 2022-2023”, la classifica che ha individuato i migliori brand che offrono, nel mercato italiano, una qualità superiore nelle politiche di servizio clienti nel nostro Paese e frutto della ricerca condotta da Statista per conto di L’Economia del Corriere della Sera.

“Sono 522 – in un ventaglio di quasi tremila – le aziende scelte tra le migliori in diverse categorie. Tra queste, Vueling si è classificata seconda tra le migliori compagnie aeree low cost per le policy di customer care e customer service.

La compagnia aerea spagnola si è distinta nel comparto “Viaggi, trasporti e logistica”: punti a favore della low cost con sede a Barcellona – El Prat sono stati le policy di cancellazione e flessibilità e i servizi sempre più customizzati.

Una ricerca particolarmente meritocratica quella del riconoscimento “Italy’s Best Customer Service 2022-2023”, che ha visto quasi 200 categorie scelte dai clienti e individuate per popolarità e rilevanza geografica. Dai 2800 e oltre concorrenti iniziali, sono state estrapolate le 522 aziende finaliste tramite un processo valutativo che ha interpellato circa 16.000 consumatori in tutta Italia. 5 i criteri che hanno portato alla valutazione finale: disponibilità del servizio, orientamento del cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte”, afferma Vueling.

Carolyn Prowse, Vueling’s Chief Commercial, Customer, Strategy and Network officer, ha commentato: “Siamo molto fieri di essere secondi nella categoria “compagnie aeree low cost” di “Italy’s Best Customer Service 2022-2023”: questa menzione dimostra lo sforzo quotidiano compiuto da tutto il team di Vueling. Per noi è importante sapere che viene ripagato e che i nostri clienti lo riconoscono. Un altro importante traguardo, che si inserisce in un cammino fatto di successi, dopo il riconoscimento, a gennaio scorso, di “Compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2021”.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)