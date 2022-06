KLM rimborsa l’ultima parte del prestito al governo olandese

KLM Royal Dutch Airlines rimborserà 277 milioni di euro, l’ultima parte dei prestiti garantiti dal governo olandese e dalle banche nel 2020. KLM ha preso in prestito un totale di 942 milioni di euro dalla linea di credito di 3,4 miliardi di euro. Questo rimborso significa che, a distanza di due anni, KLM avrà riscattato tutte le somme utilizzate del pacchetto di prestiti ricevuto per far fronte alla crisi Covid-19 e per salvaguardare il proprio futuro.

“Diversi fattori, tra cui l’uscita di 6.000 dipendenti di KLM, la forte riduzione dei costi, l’eliminazione delle restrizioni ai viaggi e l’aumento della domanda di biglietti aerei, hanno permesso a KLM di effettuare due rimborsi all’inizio di quest’anno a fronte di un prestito totale di 942 milioni di euro.

L’importo totale è stato ora rimborsato in tre fasi. KLM ha versato alle banche 311 milioni di euro il 3 maggio e altri 354 milioni di euro il 3 giugno, estinguendo l’intero importo dei prestiti bancari di 665 milioni di euro. Con il rimborso dei restanti 277 milioni di euro, KLM ha rimborsato anche la parte del prestito emesso dal governo olandese.

KLM è incredibilmente grata al governo olandese e alle banche per il loro sostegno durante la pandemia. Rimborsando i prestiti nel più breve tempo possibile, KLM dimostra di prendere sul serio le proprie responsabilità e di mantenere le promesse fatte ai propri stakeholder finanziari, al governo e alla società”, afferma KLM.

“I colleghi di KLM hanno affrontato la crisi coronavirus nel 2020 e nel 2021. Anche l’attuale situazione operativa a Schiphol è impegnativa e richiede ancora una volta molto sia al nostro personale che ai nostri clienti. Vorrei ringraziare sinceramente tutti i dipendenti di KLM per gli enormi sforzi compiuti. Quest’ultimo rimborso è quindi anche un gradito coronamento degli sforzi compiuti finora da tutti e serve da incoraggiamento per l’intero staff di KLM nell’affrontare questi tempi difficili”, dichiara Pieter Elbers – Presidente e CEO KLM Royal Dutch Airlines.

“Sono soddisfatta di questo importante passo compiuto da KLM. Per il futuro, posso e voglio fare leva su questo per ottenere una situazione finanziaria ancora migliore per KLM “, dichiara Marjan Rintel – prossimo Presidente e CEO di KLM dal 1° luglio.

“Nonostante la recente ripresa del settore aereo, il prossimo futuro rimane incerto a causa di fattori quali l’alto tasso di inflazione, l’aumento dei costi, la costante presenza del Covid-19 in tutto il mondo e le volatilità geopolitiche come la guerra in Ucraina. Di conseguenza, KLM ha deciso di mantenere l’accesso al credito per il futuro. Dopo il rimborso del prestito, KLM continuerà ad avere a disposizione una linea di credito di 2,4 miliardi di euro (723 milioni di euro di prestito governativo e 1,735 miliardi di euro dalle banche), che le permetterà di utilizzare le opzioni di finanziamento esistenti. Allo stesso tempo, le previsioni attuali mostrano che KLM ha a disposizione risorse finanziarie sufficienti per i prossimi anni. KLM ha sottolineato l’importanza di tenere sotto stretto controllo i costi nel prossimo periodo per garantire la stabilità finanziaria in futuro. La riduzione dei costi è una delle principali condizioni poste dal governo olandese ai prestiti. Queste condizioni rimarranno in vigore per l’intero Gruppo KLM fino a quando il prestito e la garanzia non saranno terminati”, prosegue KLM.

Inoltre, KLM informa che Sua Maestà il Re Guglielmo Alessandro ha conferito oggi al CEO di KLM, Pieter Elbers, il titolo di Commander in the Order of Orange-Nassau, per i suoi instancabili sforzi per KLM e l’industria aerea nei Paesi Bassi. La decorazione reale è stata presentata dal Dutch Minister of Infrastructure and Water Management, Mark Harbers. Questo evento ha avuto luogo durante il farewell reception di Pieter Elbers in uno degli hangar di KLM a Schiphol-East.

“Elbers ha ricevuto la decorazione per la sua capacità e risolutezza. Negli anni successivi alla crisi del 2008, ha trasformato KLM in una compagnia aerea finanziariamente sana, vitale e innovativa, di enorme valore nazionale e internazionale grazie alla sua vasta rete. In tal modo, ha contribuito positivamente a rendere i Paesi Bassi una base attraente per le imprese che intendono stabilirsi sul suolo olandese. Con KLM, ha creato opportunità di lavoro sia all’interno che all’esterno del settore aereo. Sebbene la pandemia abbia colpito particolarmente duramente l’industria aerea, Elbers ha assicurato che KLM mantenesse il mondo accessibile a tutti. Sono stati istituiti ponti aerei per trasportare enormi volumi di forniture mediche di soccorso nei Paesi Bassi e in altre parti del mondo. Ha anche assicurato che centinaia di migliaia di persone potessero essere rimpatriate. La risolutezza e la meticolosità della ripresa avviata da Elbers ne fanno un CEO molto amato.

Alla presenza di centinaia di ospiti, il ministro ha ringraziato Pieter per il suo instancabile impegno e ha augurato il meglio al suo successore Marjan Rintel“, afferma KLM.

“Pieter Elbers è entrato in KLM 30 anni fa. È stato nominato CEO nel 2014. Marjan Rintel assumerà la sua posizione il 1° luglio 2022. A partire da quella stessa data, il KLM statutory Board of Managing Directors sarà composto, oltre che da Marjan Rintel, da Erik Swelheim (Chief Financial Officer) e René de Groot (Chief Operating Officer). Elbers inizierà come CEO della compagnia aerea indiana IndiGo il 1 ottobre”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)