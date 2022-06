Vueling vola in California grazie alle connessioni offerte da LEVEL

Vueling e LEVEL, compagnie aeree appartenenti al gruppo IAG, per tutta l’estate collegano Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Venezia e Roma alle città di Los Angeles e San Francisco con scali di poche ore a Barcellona e diverse frequenze settimanali verso entrambe le destinazioni.

“San Francisco e Los Angeles sono due delle destinazioni servite questa stagione dalla compagnia aerea di lungo raggio LEVEL. Grazie alla rete di Vueling, è ora possibile raggiungerle facilmente anche da ben 6 aeroporti italiani, attraverso la rotta diretta che la compagnia opera con l’aeroporto di Barcellona El Prat, a sua volta connesso con le destinazioni californiane.

Una vera e propria novità, che per la prima volta dà la possibilità ai passeggeri italiani di volare oltre oceano a prezzi vantaggiosi grazie alle connessioni delle due linee aeree low cost del Gruppo.

Vueling offre infatti ogni settimana fino a 39 collegamenti diretti con la capitale catalana, con voli per Los Angeles e per San Francisco dal lunedì alla domenica. Le tempistiche di sosta per lo scalo a Barcellona vanno dalle 2 alle 5 ore, perfette per organizzarsi al meglio tra un volo e l’altro e godersi il viaggio in totale serenità”, afferma Vueling.

Lucia Adrover, Direttore Commerciale di LEVEL, ha commentato: “La rete di connessioni di LEVEL e Vueling ci permette di offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di destinazioni in modo semplice e veloce, con un’unica prenotazione. Tutte le rotte operate da LEVEL sono programmate in orari che permettono di collegarsi alle rotte a corto e medio raggio di Vueling: in questo modo, i viaggiatori possono prenotare un volo da Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Venezia o Roma Fiumicino verso Los Angeles o San Francisco, passando da Barcellona e affidandosi alle due compagnie del Gruppo IAG”.

“La crescita della nostra rete permette di offrire un maggior numero di coincidenze a tutti quei passeggeri che vogliono volare verso queste destinazioni in America attraverso l’hub di Barcellona”, aggiunge Jordi Pla, Director of Network Strategy & Long Ter Planning di Vueling.

È possibile acquistare i biglietti su flylevel.com e Vueling Global.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)