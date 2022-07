Korean Air ritorna a Milano Malpensa dopo 2 anni di stop a causa della pandemia.

Ieri sera, primo luglio 2022, durante una cerimonia al gate, la Compagnia ha celebrato la ripresa del collegamento diretto tra Milano Malpensa e Seoul Incheon, evidenziando quanto sia importante essere tornati a Malpensa, scalo fondamentale sia per il traffico business che per quello turistico: connettere nuovamente Seoul con Milano significa offrire nuove opportunità di scambi turistici e commerciali.

Aldo Schmidt, Head of Aviation Marketing & Traffic Rights di SEA Aeroporti di Milano, ha dichiarato: “E’ un grande piacere per SEA celebrare il ritorno di Korean Air a Malpensa. Si tratta di un volo importante per la connettività tra Milano e l’Asia Orientale, area che è stata fortemente penalizzata dalla pandemia, ristabilendo un importante collegamento da/per Seoul e oltre, con la possibilità di proseguire verso altri Paesi dell’estremo oriente, garantendo una migliore capillarità nei collegamenti per la regione. Si tratta di un ulteriore e importante segnale di ritorno alla normalità, che riconferma la progressiva riattivazione dei voli intercontinentali e del network globale di Malpensa. Complessivamente, per la stagione Summer 2022 in corso, SEA registra ad oggi, sugli scali gestiti, un recupero dei posti offerti del 98% rispetto al 2019. Con il ritorno di Korean Air sulla nostra mappa, diventano 45 le destinazioni intercontinentali direttamente raggiungibili con oltre 240 voli settimanali. Sono contento anche di vedere che i primi voli di Korean Air sono pieni. Questo è un altro segnale che sottolinea la ripresa a 360° di Malpensa, che per l’estate vede un recupero quasi del 100% rispetto al 2019”.

L’Italia è un mercato molto apprezzato dai Coreani, in quanto è una delle destinazioni preferite a livello turisco, ma anche per i rapporti commerciali ed il business in generale. Il volo Malpensa-Seoul rafforza i rapporti tra l’Italia e la Corea, ed inoltre questo collegamento permette anche ai Coreani residenti in Italia di avere un volo diretto per raggiungere nuovamente e con maggior facilità il loro paese.

Le ulteriori connessioni da Seul rendono possibile raggiungere diverse destinazioni asiatiche.



Il collegamento diretto da Milano a Seoul è operato da Korean Air con frequenza trisettimanale, mercoledì, venerdì e domenica, con partenza da Milano alle 22.00 e arrivo a Seul alle 16.15 del giorno successivo.

A questo link l’Album fotografico completo dell’evento sulla nostra pagina Facebook ufficiale.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo: Erika Brambilla – Paolo Rebosio)