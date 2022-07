Albastar ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015

Albastar informa: “Albastar S.A., compagnia aerea privata spagnola, è orgogliosa di annunciare l’ottenimento della certificazione ISO 9001:2015, lo standard di riferimento a livello globale, che si focalizza sulla gestione dei processi e la soddisfazione del cliente.

Il certificato numero ES131040-1 è stato rilasciato dalla società Bureau Veritas Certification, in data 28.06.22 e avrà una durata triennale. L’adozione di un sistema di gestione della qualità è una decisione strategica per la compagnia aerea che può contribuire a migliorare le prestazioni complessive e fornire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile”.

“Albastar, che è membro della IATA (International Air Transport Association) con certificazione IOSA (International Operational Safety Audit) dal 2019, dimostra ancora una volta quanto l’azienda reputi importante operare applicando i più elevati standard e impegnandosi ad attuare e rispettare una rigorosa politica di qualità, applicando sistemi di gestione altamente qualificati e controllati.

Fondata nel 2010, la compagnia aerea ha registrato un’importante crescita in quasi dodici anni di attività, fino a servire, oggi, oltre 130 destinazioni in Europa. Albastar opera voli con sei Boeing 737 (cinque B737-800NG e un B737-400) con partenza dalle proprie basi operative di Palma di Maiorca, in Spagna e Milano Bergamo, Milano Malpensa e Trapani in Italia. La compagnia aerea è punto di riferimento nel mercato charter per alcuni dei principali Tour Operator e broker europei e offre al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso”, afferma Albastar.

Michael Harrington, Amministratore Delegato di Albastar S.A, dichiara: “La certificazione ISO 9001:2015, congiuntamente alla IOSA, pone Albastar al massimo livello dei processi e delle procedure di sicurezza a cui una compagnia europea può aspirare. Mi congratulo con tutto il team Albastar che ha lavorato con massimo impegno per realizzare questo progetto all’indomani di un periodo molto difficile per l’emergenza della pandemia”.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Albastar)