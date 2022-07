ACJ consegna un ACJ319neo a un nuovo cliente privato

Airbus Corporate Jets (ACJ) ha consegnato un ACJ319neo, equipaggiato con motori CFM International LEAP-1A, a un nuovo West European undisclosed private customer dalla final assembly line di Amburgo. L’aereo sarà gestito da Jet Aviation e sarà disponibile per voli charter.

“Questo dimostra il valore dell’ACJ319neo per il business aviation market. I motori di ultima tecnologia e le Sharklets consentono voli intercontinentali ancora più lunghi, nella single aisle cabin più ampia del cielo, offrendo al contempo un risparmio di carburante di almeno il 20% e un’eccellente economia, combinata con una solida operational reliability del 99,9%”, afferma Benoit Defforge, Airbus Corporate Jets President.

“L’ACJ319neo si unisce a oltre 2.200 aeromobili A320neo e A321neo già in servizio con le compagnie aeree di tutto il mondo. Airbus supporta oltre 500 clienti e operatori attraverso un network mondiale di field service, spares and training centres, integrati da servizi su misura per le esigenze dei private jet operators.

Più di 210 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, e più di 1.800 private and business aviation Airbus Helicopters sono in servizio a livello globale.

Nel 2019 il primo green ACJ319neo ha completato con successo un test flight di 16 ore e 10 minuti, stabilendo un nuovo record come più lungo A320 Family flight da parte di un Airbus crew”, conclude Airbus Corporate Jets.

