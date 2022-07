easyJet, nuovo centro customer care a Milano per assistere i clienti italiani

easyJet annuncia l’apertura di un nuovo centro customer service a Milano, per offrire ulteriore assistenza ai suoi clienti italiani. “Quest’estate i clienti italiani easyJet potranno contare sull’assistenza dedicata di un team, in crescita, di circa 40 operatori di lingua italiana. La compagnia ha inoltre esteso gli orari di apertura del servizio clienti e continua a esplorare tutte le opzioni possibili per migliorare ulteriormente l’assistenza offerta ai suoi clienti quest’estate.

Questo investimento, realizzato per migliorare ulteriormente il livello di servizio offerto ai nostri clienti italiani, si aggiunge al network di 9 strutture dislocate a livello globale con sedi a Città del Capo, Johannesburg, Lisbona, Mumbai, Rabat, Marrakesh, Iasi e Varsavia con 2.500 operatori che assistono i clienti rispondendo in 5 minuti a 21mila richieste di assistenza in media ogni giorno.

Il nuovo centro, operativo a partire da oggi e situato all’interno del Centro Polifunzionale Torri Bianche di Vimercate, è stato progettato in collaborazione con Webhelp, azienda leader a livello mondiale nel settore Customer Experience e Business Solutions e che gestisce il servizio clienti di easyJet a livello globale”, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “Garantire la migliore esperienza di viaggio possibile ai nostri clienti è il nostro obiettivo e l’inaugurazione di questo nuovo centro di customer service a Milano, oltre a essere uno stimolo positivo in termini di crescita occupazionale per il territorio, si conferma un ulteriore passo in questa direzione.

Nelle settimane passate abbiamo consolidato il nostro programma di voli per i restanti mesi della stagione estiva, garantendo comunque alla maggior parte dei nostri clienti la riprotezione su voli alternativi. Abbiamo preso questa decisione proprio con l’obiettivo di evitare disagi e cancellazioni all’ultimo minuto e garantire maggiore tranquillità a chi oggi prenota un volo easyJet per le proprie vacanze.

In un contesto di complessità operativa che sta interessando il settore del trasporto aereo, garantire un’operatività sicura e affidabile che ci consenta di accompagnare i nostri clienti in vacanza quest’estate è la massima priorità per easyJet. A livello di network, quest’estate easyJet opererà fino a 1.700 voli al giorno, di cui 400 da e per l’Italia, trasportando circa un quarto di milione di passeggeri ogni giorno, di cui 65mila da e per gli aeroporti italiani”.

Ryan Murphy, Global Account Director, Webhelp for easyJet, ha commentato: “Noi di Webhelp siamo entusiasti di collaborare con easyJet e supportarla a migliorare il servizio di assistenza offerto alla sua vasta base di clienti. Il nostro team di Milano è entusiasta di lavorare con il più vasto network di customer management della compagnia, per garantire un servizio eccellente e porre il cliente al centro di tutto ciò che facciamo”.

(Ufficio Stampa easyJet)