Nuove offerte estive di Emirates per una vacanza a Dubai

Emirates informa: “Emirates rende Dubai una destinazione per le vacanze sempre più cool, offrendo ai clienti l’ingresso gratuito ad alcune delle attrazioni più popolari degli Emirati Arabi Uniti, insieme ad offerte entusiasmanti, mentre l’evento principale della città – il festival The Dubai Summer Surprises – torna con un calendario ricco di intrattenimento, cultura e attività per famiglie.

Che sia un lieto ritorno o la prima volta, i clienti di Emirates possono usufruire dell’ingresso gratuito a queste popolari attrazioni di Dubai:

L’iconico At The Top, Burj Khalifa: sperimentate una vista mozzafiato dall’edificio più alto del mondo. Situato al 124° e 125° piano del Burj Khalifa, il punto di osservazione permette di ammirare la splendida vista della città da 555 metri di altezza. I biglietti omaggio sono validi fino al 30 settembre 2022.

La passerella delle fontane di Dubai: Assistete a un incredibile spettacolo di acqua, musica e luci, da una piattaforma galleggiante a soli nove metri dalle fontane coreografiche più grandi del mondo, situate ai piedi del Burj Khalifa.

Louvre di Abu Dhabi: Immergetevi nelle storie legate a centinaia di reperti che risalgono a centinaia di anni fa e godetevi una collezione di 167 opere d’arte di artisti di fama internazionale in una delle attrazioni culturali più iconiche degli Emirati Arabi Uniti.

Per usufruire delle esclusive offerte estive di Emirates, i clienti possono prenotare i loro biglietti qui: https://www.emirates.com/IT/english/special-offers/summer-special-offer/.

Per riscattare le tre offerte a valore aggiunto, i passeggeri che prenotano ed emettono i loro biglietti entro il periodo di vendita devono inviare un’e-mail a EmiratesOffer@emirates.com con il loro riferimento Passenger Name Record (PNR), la data di arrivo a Dubai, i nomi dei passeggeri, le informazioni di contatto, compreso il numero di telefono e l’indirizzo e-mail dove riceveranno i codici di accesso unici per queste attrazioni.

Queste offerte speciali sono valide per i viaggiatori che prenotano un viaggio di andata e ritorno a Dubai in qualsiasi classe fino all’11 luglio per viaggi dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. L’offerta è disponibile anche tramite le agenzie di viaggio partecipanti e selezionati negozi Emirates Retail.

I biglietti aerei devono essere acquistati per viaggi di andata e ritorno. I biglietti aerei di sola andata non sono validi ai fini dell’offerta. I biglietti aerei Emirates sono sempre soggetti a disponibilità e alle Condizioni di Trasporto Emirates e alle condizioni dei biglietti applicabili, come indicato sul sito web di Emirates”.

Prosegue Emirates: “Con My Emirates Pass, la carta d’imbarco Emirates funge anche da carta sconti per l’estate fino al 30 settembre 2022. I clienti di Emirates possono semplicemente mostrare la carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di punti vendita al dettaglio, di svago e di ristorazione per usufruire di fantastici sconti in tutta Dubai. Per saperne di più su My Emirates Pass: www.emirates.com/myemiratespass.

I soci del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, possono accumulare miglia sulle spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti e riscattarle per biglietti premio, upgrade e biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per saperne di più su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/IT/english/skywards/.

Dubai è il luogo ideale per la stagione estiva. Oltre a un entusiasmante varietà di attrazioni culturali, di shopping e cucina, il Dubai Summer Surprises, uno dei principali eventi di shopping e intrattenimento della città, si svolgerà con un ricco programma di eventi e attività per le famiglie, offerte esclusive per lo shopping, concorsi divertenti e promozioni. Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Emirates offre ai viaggiatori di oltre 130 destinazioni un comodo servizio di volo per Dubai”.

“Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia aerea ha anche sviluppato la sua offerta di tecnologia contactless per fornire opzioni ancora più convenienti per accelerare le formalità aeroportuali.

I clienti sono invitati a controllare le ultime linee guida governative per i viaggi e ad assicurarsi di soddisfare i requisiti di viaggio della destinazione finale. Per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali e i residenti che tornano a Dubai, visitare il sito: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)