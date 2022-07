ATR si assicura nuovi ordini e prevede un futuro forte al Farnborough International Airshow

In occasione del Farnborough International Airshow, ATR ha riconfermato la propria leadership nel mercato dell’aviazione regionale, sia oggi, con la firma di nuovi accordi e Global Maintenance Agreement, sia nel futuro, con le sue previsioni di mercato aggiornate a 20 anni.

“ATR si è assicurata nuovi ordini dalla giapponese ORC e da Afrijet, Gabon, selezionando rispettivamente l’ATR 42-600 e l’ATR 72-600 come i velivoli regionali più economici e con emissioni di CO2 più basse sul mercato. ATR continua ad ampliare la sua presenza in Giappone poiché Feel Air sta cercando di operare una flotta fino a 36 aeromobili ATR e il produttore sta anche ricevendo un sostegno incrollabile dalla comunità del leasing, poiché il lessor di nuova costituzione Abelo sta per acquisire 20 aeromobili, di cui 10 ATR 42-600S, la versione Short Take-Off and Landing.

Il nuovo 20-year global market forecast di ATR, divulgato durante la fiera, dimostra che la connettività essenziale va a vantaggio non solo dei mercati emergenti ma anche delle economie mature”, afferma ATR.

Fabrice Vautier, Senior Vice President Commercial di ATR, ha commentato: “Nei mercati maturi, l’acuta consapevolezza della sfida ambientale è il principale motore del cambiamento nell’intero ecosistema dell’aviazione. Mentre in Asia Pacifico, America Latina o Africa, ad esempio, la sfida è fornire un’alternativa a basso costo alle opzioni di mobilità che richiedono tempo. Ovunque, la redditività per gli operatori e il comfort per i passeggeri sono fondamentali e la famiglia ATR -600 sta facendo la differenza, offrendo sostenibilità, comfort, affidabilità ed economia senza rivali. Questo è il motivo per cui la nostra previsione prevede un mercato totale di quasi 2.500 aeromobili nei prossimi 20 anni”.

“ATR sta rispondendo sviluppando il turboelica più responsabile e conveniente di sempre, che presto sarà operato con carburante per aviazione sostenibile al 100%. Il produttore di turboelica ha appena effettuato il primo volo in assoluto con 100% SAF in entrambi i motori su un aereo commerciale. Prosegue la certificazione anche per il motore PW127XT di ultima generazione, con consegne a partire da quest’anno”, conclude ATR.

