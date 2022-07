Air Europa tra i finalisti di EMA 2022 in due categorie: miglior Business Class e miglior compagnia aerea a corto e medio raggio

Air Europa è in nomination in due categorie alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, i premi che saranno assegnati dalla testata Mission, dell’editore Newsteca, alla business travel industry europea, il prossimo 10 ottobre a Roma.

Air Europa è stata selezionata come finalista per le categorie miglior business class e miglior compagnia aerea a corto e medio raggio per i viaggi d’affari.

“Questo traguardo rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che la compagnia spagnola svolge per assicurare la massima qualità dei servizi e per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica.

Air Europa si distingue nel settore grazie alla privacy e al comfort della business class dei suoi Dreamliner. I passeggeri di Business godono di un’ampia gamma di vantaggi, non solo a bordo, ma anche a terra e ancor prima di recarsi in aeroporto quali ad esempio la selezione gratuita del posto, la disponibilità di un servizio clienti in esclusiva, banchi check-in dedicati, Priorty Boarding, accesso alle sale VIP ed infine la riconsegna prioritaria dei bagagli.

A bordo, oltre al comfort dei sedili business sui Boeing 787 Dreamliner, i passeggeri potranno deliziarsi con i piatti della cucina creativa e d’avanguardia del pluripremiato chef Martín Berasategui, avranno una connessione internet gratuita e un intrattenimento audiovisivo aggiornato e completo.

L’ultimo upgrade dei servizi dedicati ai passeggeri di Air Europa Business è stata l’estensione degli orari della sala VIP dell’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas, ora accessibile 24 ore al giorno”, afferma Air Europa.

“Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)