ATR nomina Nathalie Tarnaud Laude come Chief Executive Officer

ATR annuncia che i suoi Board Members, Airbus e Leonardo, hanno nominato il nuovo Chief Executive Officer, Nathalie Tarnaud Laude, con decorrenza dal 17 settembre.

Nathalie succede a Stefano Bortoli, il cui mandato quadriennale scade alla stessa data, nei termini previsti dallo statuto di ATR. Stefano assumerà un nuovo ruolo di leadership in Leonardo che sarà annunciato dall’azienda nei prossimi giorni.

“Nathalie Tarnaud Laude è attualmente NHIndustries President and Senior Vice President Head of the NH90 Programme for Airbus Helicopters. In precedenza, ha ricoperto varie posizioni senior presso Airbus in strategy, programme, technology and finance. Porta forti capacità strategiche e di leadership, nonché programme execution experience, essenziali per continuare a sviluppare ATR come leader nell’aviazione regionale sostenibile. Nathalie è entrata in Airbus nel 2005 e ha conseguito un MBA presso la London Business School”, afferma ATR.

Nathalie Tarnaud Laude ha dichiarato: “Ringrazio Stefano per la sua forte leadership nel preservare la posizione di mercato e la situazione finanziaria di ATR, mantenendo allo stesso tempo la sua forza lavoro altamente qualificata nei tempi senza precedenti del Covid e preparando le basi per il futuro di ATR. Sono onorata di entrare a far parte di un team così eccezionale di persone appassionate e professionali e non vedo l’ora di lavorare con tutti i dipendenti ATR, i clienti esistenti e nuovi e i nostri azionisti, per portare l’azienda a un livello superiore. Potete contare su tutta la mia energia ed entusiasmo per continuare la straordinaria storia di successo di ATR”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)