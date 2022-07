United diventerà la prima compagnia aerea a volare senza scalo tra Washington D.C. e Cape Town

United Airlines ha annunciato nuovi voli diretti tra Washington Dulles Airport e Cape Town, diventando la prima compagnia aerea a fornire un servizio andata e ritorno non-stop dalla capitale della nazione al Sud Africa. L’U.S. Department of Transportation ha concesso alla compagnia aerea tre voli diretti settimanali, che inizieranno il 17 novembre 2022 (soggetti all’approvazione del governo sudafricano). I biglietti sono in vendita ora e possono essere acquistati online o tramite l’app United. United ha iniziato il servizio stagionale da New York/Newark a Cape Town nel 2019, esteso a servizio tutto l’anno nel 2022. United ha più voli per il Sud Africa di qualsiasi altra compagnia aerea nordamericana.

“Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra offerta in Africa con questo primo collegamento diretto tra Washington D.C. e Cape Town”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “Questi nuovi voli si basano sul nostro servizio esistente tutto l’anno da New York/Newark a Cape Town. Insieme forniranno un percorso quasi quotidiano dagli Stati Uniti a Cape Town, insieme alla connettività alla regione più ampia attraverso la nostra partnership con Airlink”.

United offrirà presto un totale di 19 voli settimanali per l’Africa: oltre a questi nuovi voli per Cape Town, la compagnia aerea ha lanciato voli diretti da New York/Newark a Johannesburg e Washington D.C. per Accra, Ghana e Lagos, Nigeria nel 2021.

I nuovi voli di United collegheranno Cape Town a 55 città degli Stati Uniti, che rappresentano oltre il 92% della domanda di viaggio negli Stati Uniti. I nuovi voli consentiranno inoltre ai clienti di collegarsi a Cape Town con altri punti del Sud Africa e ad altri paesi della regione meridionale del continente africano con il partner sudafricano di United, Airlink, e il loro hub di Cape Town.

United volerà un Boeing 787-9 Dreamliner su questa nuova rotta, che dispone di 48 lie-flat, United Polaris® business class seats, 21 United Premium Plus® seats e 188 economy seats. Tutti i sedili sono dotati di seatback on-demand entertainment per aiutare i clienti a rilassarsi durante i loro viaggi.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)