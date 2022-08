Boeing aprirà il Japan Research Center e amplierà le partnership per la sostenibilità

Boeing rafforzerà la sua partnership con il Giappone aprendo un nuovo Boeing Research and Technology (BR&T) center. La struttura si concentrerà sulla sostenibilità e sosterrà un accordo di cooperazione recentemente ampliato con il Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).

Boeing e METI hanno concordato di ampliare il loro accordo di cooperazione del 2019 per includere ora un focus sui Sustainable Aviation Fuel (SAF), su electric and hydrogen powertrain technologies e future flight concepts che promuoveranno l’aviazione a impatto climatico zero. Ciò in aggiunta all’esplorazione dell’hybrid-electric propulsion, delle batterie e della produzione di compositi che consentiranno nuove forme di mobilità urbana.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro più recente global research and technology center qui in Giappone”, afferma Greg Hyslop, Boeing chief engineer and executive vice president of Engineering, Test & Technology. “Lavorando con partner straordinari come METI, il nuovo centro espanderà le iniziative a livello Boeing in materia di combustibili sostenibili ed elettrificazione ed esplorerà l’intersezione tra digitalizzazione, automazione e compositi aerospaziali ad alte prestazioni, per una maggiore sostenibilità nei nostri futuri prodotti e sistemi di produzione”.

Il BR&T – Japan Research Center avrà sede a Nagoya, che è già sede di molti dei principali partner industriali e fornitori di Boeing. La struttura amplierà ulteriormente l’impronta di ricerca e sviluppo di Boeing nella regione, che comprende centri in Australia, Cina e Corea.

Boeing è pienamente impegnata a supportare l’industria SAF giapponese ed è stata accettata come l’ultimo membro di ACT FOR SKY, un’organizzazione volontaria di 16 società che lavora per commercializzare, promuovere ed espandere l’uso di SAF prodotto in Giappone. È stata fondata dai Boeing airline customers All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL), insieme alla global engineering company JGC Holdings Corporation, e al biofuel producer Revo International.

Masahiro Aika, rappresentante di ACT FOR SKY, ha dichiarato: “ACT FOR SKY accoglie con favore la partecipazione di Boeing. Non vediamo l’ora che Boeing collabori con gli altri membri “ACT” per la commercializzazione, la promozione e l’espansione dei SAF in Giappone”.

Oltre a diventare partner di ACT FOR SKY, Boeing ha una lunga storia di innovazioni con ANA e JAL nell’aviazione sostenibile, che include pionieristici SAF-powered flights e il lancio dell’innovativo 787 Dreamliner. Oggi sono stati firmati accordi per lavorare insieme allo studio di tecnologie sostenibili avanzate, inclusi electric, hybrid, hydrogen e altri nuovi propulsion systems, nel tentativo di ridurre l’impronta di carbonio degli aeromobili.

Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, Boeing, ha aggiunto: “Per garantire che gli enormi vantaggi sociali dell’aviazione rimangano disponibili per le generazioni a venire, dobbiamo continuare a collaborare con innovatori e leader capaci per sostenere l’impegno del settore verso zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Siamo onorati di entrare in ACT FOR SKY e collaborare con altri membri per condividere le migliori pratiche globali e aiutare con la crescita e la domanda di SAF in Giappone. Siamo onorati di aprire il Japan Research Center ed espandere il nostro lavoro con gli airline customers ANA e JAL su advanced technologies per realizzare un’aviazione a impatto climatico zero”.

(Ufficio Stampa Boeing)