Finnair annuncia il servizio settimanale da Helsinki a Guangzhou, Cina

Finnair annuncia l’avvio di un servizio con frequenza settimanale tra il suo hub di Helsinki (HEL) e Guangzhou (CAN) in Cina, a partire dal 6 settembre.

Il volo sarà operato con un aeromobile Airbus A350, in partenza da Helsinki il martedì (HEL-CAN 14.45-08.15 (+1)) e da Guangzhou il giovedì (CAN-HEL 09.50-18.10). Da oggi è possibile acquistare i biglietti dei voli attraverso tutti i canali di vendita ufficiali di Finnair e le agenzie di viaggio.

Il volo per Guangzhou è collegato con una serie di altre destinazioni europee di Finnair e all’aeroporto di Helsinki è possibile effettuare il test Covid richiesto dalle autorità cinesi. Ulteriori dettagli disponibili al sito finnair.com.

“Siamo entusiasti di tornare a volare su Guangzhou e di poter aumentare gradualmente la nostra offerta sul mercato cinese”, ha affermato Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair.

Finnair opera, inoltre, un collegamento settimanale per Shanghai, con un network di circa 70 destinazioni europee per la stagione invernale 2022. Inoltre, l’aeroporto di Helsinki è stato recentemente rinnovato per offrire ai viaggiatori più spazio e un’esperienza di viaggio sempre migliore.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)