Lufthansa e Shell formano una cooperazione orientata al futuro sui sustainable aviation fuels

Shell International Petroleum Co Ltd e Lufthansa Group hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare la fornitura di SAF negli aeroporti di tutto il mondo. Le parti intendono concordare un contratto per un volume totale di fornitura fino a 1,8 milioni di tonnellate di SAF a partire dal 2024, per un periodo di sette anni. Un tale accordo sarebbe una delle più significative commercial SAF cooperation nel settore dell’aviazione, nonché il più grande impegno SAF di entrambe le società fino ad oggi.

“La cooperazione consentirebbe a Lufthansa Group di promuovere la disponibilità, l’aumento del mercato e l’uso di SAF come elemento essenziale per un futuro dell’aviazione CO2-neutral. Lufthansa Group è già il più grande cliente SAF in Europa e mira a rimanere uno dei principali Gruppi di compagnie aeree mondiali nell’uso del cherosene sostenibile. Il MoU si basa sull’ambizione di Shell di avere almeno il 10% delle sue global aviation fuel sales come SAF entro il 2030.

Il SAF è un aviation fuel che viene prodotto senza l’uso di fonti energetiche fossili, come petrolio greggio o gas naturale, e mostra un risparmio di CO2 rispetto al cherosene convenzionale. Esistono vari processi di produzione e diverse materie prime sono disponibili come fonti di energia. L’attuale generazione di SAF, che consente di risparmiare l’80% di CO2 rispetto al cherosene convenzionale, è prodotta principalmente da residui biogenici, ad esempio da oli da cucina usati. A lungo termine, il SAF può consentire un’aviazione praticamente CO2-neutral.

Lufthansa Group è stato coinvolto nella ricerca SAF per molti anni, ha costruito un’ampia rete di partnership e sta portando avanti l’introduzione in particolare di carburanti sostenibili per l’aviazione di prossima generazione. Particolare attenzione è rivolta alle tecnologie lungimiranti power-to-liquid e sun-to-liquid, che utilizzano le energie rinnovabili o l’energia solare termica come vettori energetici.

Utilizzando il SAF, i clienti di Lufthansa Group possono già oggi volare CO2 neutral. Inoltre, possono documentare le loro emissioni di CO2 ridotte con certificati verificati e avere i risparmi di CO2 accreditati sul loro bilancio CO2 individuale”, afferma Lufthansa Group.

“Lufthansa Group si assume la responsabilità di un’efficace protezione del clima con un percorso chiaramente definito verso la CO2 neutrality: entro il 2030, le emissioni nette di CO2 della compagnia devono essere dimezzate rispetto al 2019 ed entro il 2050 Lufthansa Group vuole raggiungere un neutral CO2 balance. A tal fine la compagnia punta sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso di sustainable aviation fuels e su offerte innovative per i propri clienti, per rendere il volo CO2-neutral”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)