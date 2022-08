American Airlines annuncia l’investimento nell’Hydrogen-Electric Engine Developer ZeroAvia

American Airlines ha annunciato oggi il suo investimento in ZeroAvia, leader in hydrogen-electric, zero-emission aviation. Oltre all’investimento, un memorandum d’intesa offre ad American l’opportunità di ordinare fino a 100 motori dallo ZeroAvia hydrogen-electric powertrain development program. I motori sono destinati ad equipaggiare regional jet aircraft a emissioni zero.

“Il nostro investimento nella ZeroAvia emerging hydrogen-electric engine technology ha il potenziale per svolgere un ruolo chiave nel futuro dell’aviazione sostenibile”, ha affermato Derek Kerr, Chief Financial Officer, American. “Siamo entusiasti di contribuire a questo sviluppo del settore e non vediamo l’ora di esplorare come questi motori possono supportare il futuro della nostra compagnia aerea, mentre costruiamo American Airlines per prosperare per sempre”.

ZeroAvia sta lavorando per ottenere alcune type certifications della sua innovativa tecnologia di propulsione, che apriranno la strada all’incorporazione dei motori nel regional jet market in futuro. Si prevede che il propulsore ZA2000-RJ consentirà ai passeggeri di volare su jet regionali a emissioni zero già alla fine degli anni ’20.

“Avere il supporto della più grande compagnia aerea del mondo è una forte indicazione dei progressi che stiamo facendo nello sviluppo dell’hydrogen-electric, zero-emission flight”, afferma Val Miftakhov, ZeroAvia Founder and CEO. “Siamo concentrati sulla fornitura di viaggi sostenibili e siamo lieti che American, un leader visionario nel settore, veda ZeroAvia come parte del futuro dell’aviazione”.

“Questo investimento mostra un’altra azione sul percorso di American Airlines per raggiungere i suoi obiettivi climatici, incluso il raggiungimento di net-zero greenhouse gas (GHG) emissions entro il 2050. Oltre alla strategia e ai progressi delineati nell’Environmental, Social and Governance Report, pubblicato di recente da American, altri recenti gli sforzi di sostenibilità da parte della compagnia aerea includono:

– Il ricevimento del primo CORSIA-certified batch of sustainable aviation fuel (SAF) da Neste.

– Il raggiungimento di un accordo per l’acquisto di 500 milioni di galloni di SAF in cinque anni da Gevo, Inc., l’impegno SAF più significativo di American fino ad oggi.

– Diventare la prima compagnia aerea al mondo a ricevere la convalida dalla Science Based Targets initiative per i suoi 2035 GHG emissions reduction targets”, conclude American Airlines.



(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: ZeroAvia – American Airlines)