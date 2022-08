IATA: l’Air Cargo a giugno rimane stabile e resiliente

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato i dati per i global air cargo markets, che mostrano performance sane e stabili.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è stata del 6,4% inferiore ai livelli di giugno 2021 (-6,6% per le operazioni internazionali). Questo è stato un miglioramento rispetto al calo anno su anno dell’8,3% visto a maggio. La domanda globale per il primo semestre è stata del 4,3% inferiore ai livelli del 2021 (-4,2% per le operazioni internazionali). Rispetto ai livelli pre-COVID (2019) la domanda semestrale è aumentata del 2,2%.

La capacità è stata del 6,7% superiore a giugno 2021 (+9,4% per le operazioni internazionali). Si tratta di un aumento rispetto alla crescita del 2,7% su base annua registrata a maggio. La capacità del primo semestre è aumentata del 4,5% (+5,7% per le operazioni internazionali) rispetto al primo semestre 2021. Rispetto ai livelli pre-COVID la domanda è aumentata del 2,5%.

“Le air cargo performance sono influenzate da diversi fattori. L’attività commerciale è leggermente aumentata a giugno poiché i blocchi in Cina a causa di Omicron sono stati allentati. Anche le regioni emergenti (America Latina e Africa) hanno contribuito alla crescita con volumi più forti. I nuovi export orders, un indicatore importante della domanda, sono diminuiti in tutti i mercati, ad eccezione della Cina. La guerra in Ucraina continua a compromettere la capacità cargo utilizzata per servire l’Europa, poiché diverse compagnie aeree con base in Russia e Ucraina erano attori chiave del caargo”, afferma IATA.

“La air cargo demand nella prima metà del 2022 è stata del 2,2% superiore ai livelli pre-COVID (prima metà del 2019). Si tratta di una performance forte, in particolare considerando i continui vincoli della supply chain e la perdita di capacità dovuta alla guerra in Ucraina. Le attuali incertezze economiche hanno avuto un impatto limitato sulla domanda per l’air cargo, ma gli sviluppi dovranno essere monitorati da vicino nella seconda metà”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione del 13,5% dei cargo volumes a giugno 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Questa è stata la performance più debole di tutte le regioni. Si tratta, tuttavia, di un leggero miglioramento rispetto alla performance del mese precedente, che ha visto il calo più netto della domanda dall’inizio del 2022. Ciò è attribuibile alla guerra in Ucraina. Anche la carenza di manodopera e la minore attività manifatturiera in Asia dovuta a Omicron hanno influito sui volumi. La capacità è aumentata del 5,6% a giugno 2022 rispetto a giugno 2021. La domanda per il primo semestre è stata del 7,8% inferiore ai livelli del 2021, mentre la capacità è stata del 3,7% superiore.

(Ufficio Stampa IATA)