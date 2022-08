American Airlines riprogetta le sue lounge Admirals Club

American Airlines informa: “American Airlines, grazie alla riprogettazione delle sue lounge Admirals Club in tutti gli Stati Uniti, offre un nuovo livello di relax durante il viaggio. I passeggeri potranno scoprire il nuovo design delle lounge al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) a partire dal prossimo autunno. L’apertura di questo club inaugurerà il nuovo premium Admirals Club design della più grande compagnia aerea del mondo”.

“Il nuovo interior design delle lounge Admirals Club è ispirato ai nostri passeggeri e alla loro sensazione di sentirsi a casa nelle nostre lounge”, ha dichiarato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience & Onboard Products. “Questo progetto è l’apice della collaborazione tra American e un premiato studio di architettura, noto per i suoi progetti nel settore dell’ospitalità. Ogni elemento è stato sviluppato con cura per creare un ambiente tranquillo, utilizzando legni naturali e spazi aperti, in modo che i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi al meglio prima del volo”.

“Lo studio DMAC Architecture & Interiors di Chicago ha sviluppato una visione unica per American. Entrando nelle nuove lounge, i passeggeri saranno accolti sia da elementi caratteristici del brand che da icone e panorami in grado di raccontare la storia di ogni città creando la percezione del luogo in cui si trovano. L’accoglienza della lounge si esprime in modo unico attraverso elementi di design che creano un’atmosfera di calma e familiarità. Il nuovo design integra al suo interno anche la sostenibilità, ad esempio gli elementi del brand sono realizzati in noce americano in ogni lounge”, prosegue American Airlines.

“L’obiettivo della collaborazione con American è quello di creare un ambiente significativo per gli ospiti che consenta loro di vivere la componente d’ispirazione del brand della compagnia aerea e le lounge aeroportuali in un modo fresco e nuovo”, ha commentato Dwayne MacEwen, fondatore e direttore di DMAC Architecture & Interiors. “Le lounge comprenderanno diversi ambienti progettati con cura, offrendo agli ospiti la possibilità di lavorare, riposarsi e rigenerarsi. Il nuovo design delle lounge Admirals Club offre un’esperienza di ospitalità su misura in cui ciasun dettaglio è studiato per fare in modo che gli ospiti si sentano curati in ogni momento”.

“Al momento sono in costruzione con il nuovo design le lounge Admirals Club del Newark Liberty International Airport (EWR), dell’Austin-Bergstrom International Airport (AUS) e del Denver International Airport (DEN).

I passeggeri possono accedere alle lounge Admirals Club durante il loro viaggio scegliendo una cobranded credit card, o con la loro iscrizione, che potrebbe offrire sconti in base al loro status AAdvantage®“, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)