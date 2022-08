JetBlue amplia il Transatlantic Service con il volo da Boston a London Gatwick

JetBlue ha annunciato di aver lanciato ufficialmente il servizio dal Boston Logan International Airport (BOS) al London Gatwick Airport (LGW). Il servizio giornaliero non-stop di JetBlue fa parte dei suoi piani di crescita transatlantica a lungo termine.

“Londra era il più grande mercato diretto non attualmente servito da JetBlue da Boston ed è tra le destinazioni più richieste dalla vasta base di clienti della compagnia aerea da Boston.

L’anno scorso JetBlue ha lanciato il suo primo servizio transatlantico da New York-JFK verso Heathrow e Gatwick, gli aeroporti più grandi e trafficati di Londra. Il vettore prevede di aumentare la sua presenza transatlantica quest’anno con un nuovo servizio da Boston Logan a London Heathrow Airport, in partenza il 20 settembre 2022, e un’ulteriore partenza per Gatwick da New York a partire dal 29 ottobre 2022. Tra New York e Boston, la compagnia aerea offrirà cinque voli giornalieri tra gli Stati Uniti e il Regno Unito entro ottobre”, afferma JetBlue.

“Il nostro London service da New York è stato un incredibile successo e siamo entusiasti di portare finalmente questo servizio tanto atteso ai nostri clienti di Boston, una rotta che ha sofferto a lungo di tariffe elevate da parte dei vettori legacy”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “In qualità di maggiore vettore di Boston, l’aggiunta di questo servizio diretto verso Gatwick non farà che renderci più rilevanti nella nostra città centrale del New England e introdurre JetBlue in un mercato in gran parte non servito”.

“Siamo entusiasti di accogliere il primo servizio transatlantico di JetBlue da Boston a London Gatwick”, ha affermato Lisa Wieland, Massport CEO. “Ringraziamo JetBlue per la loro continua collaborazione e attendiamo con impazienza le ulteriori opportunità di viaggio che questo genererà per i nostri passeggeri”.

“Siamo entusiasti che JetBlue stia lanciando un servizio diretto tra Londra e Boston. I visitatori dal Regno Unito rappresentano il nostro principale mercato estero”, ha affermato Martha Sheridan, Greater Boston CVB President & CEO. “La ricostruzione di questo segmento sarà fondamentale per la ripresa generale della nostra visitor economy. Condividiamo molti legami storici e culturali con il Regno Unito e siamo entusiasti che JetBlue stia investendo in questa rotta, che sarà sicuramente un grande successo”.

“Siamo lieti di accogliere il lancio del nuovo servizio di JetBlue tra Boston e Londra. La domanda di viaggi nel Regno Unito è tornata ai livelli pre-pandemia e la connettività aggiuntiva da Boston, un mercato fondamentale degli Stati Uniti, renderà ancora più facile per gli americani prenotare il loro prossimo viaggio. Mentre ci dirigiamo verso la bellissima stagione autunnale, sia che i visitatori stiano tornando o che scoprano il Regno Unito per la prima volta, ora è il momento perfetto per esplorare un altro lato della Gran Bretagna, pieno di città animate, emozionanti avventure all’aria aperta e monumenti iconici con un tocco moderno”, ha affermato Paul Gauger, VisitBritain’s Senior Vice President for the Americas.

Gatwick è il secondo aeroporto più trafficato del Regno Unito e JetBlue opera dal North Terminal, che dispone di una vasta gamma di strutture per i passeggeri, tra cui un’ampia varietà di negozi e ristoranti.

“L’aggiunta della rotta da Boston di JetBlue è una notizia fantastica per i passeggeri e le imprese di Londra e del sud-est. Boston non è solo una città meravigliosa da visitare in vacanza, ma è rinomata come un fiorente centro di ricerca scientifica, innovazione e tecnologia. Il più ampio stato del Massachusetts è anche un leader mondiale nell’istruzione superiore, con la Harvard University”, ha affermato Jonathan Pollard, Chief Commercial Officer, Gatwick Airport. “Grazie ai collegamenti ferroviari diretti di Gatwick con Cambridge, nota anche per la sua università di prim’ordine e come hub per le industrie della tecnologia e delle bioscienze, oltre a un numero maggiore di imprese locali, questo nuovo collegamento offrirà grandi opportunità per l’intera regione e oltre”.

“I voli JetBlue tra gli Stati Uniti e Londra operano utilizzando l’Airbus A321LR con 24 Mint suites, 114 core seats e l’elegante e spazioso interno della Airspace cabin. L’A321LR, che offre il range di un wide-body con l’economicità di un aeromobile single-aisle, insieme all’acclamato servizio della compagnia aerea e alle tariffe interessanti, si è rivelato una combinazione vincente per i voli tra gli Stati Uniti e Londra”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: Business Wire – JetBlue)